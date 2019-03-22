Радіо Свобода Daily: Держдепартамент США спростував заяву Луценка й обіцяє більше допомагати Україні

Луценко проти Йованович

Розпочнемо з однієї з найрезонансніших новин останніх днів. Державний департамент США спростував заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посол США Марі Йованович надала йому «список людей, яких ми не повинні переслідувати». Напередодні генпрокурор сказав про це в інтерв’ю американському виданню The Hill. Такі напади лише подвоюють рішучість США допомагати Україні долати корупцію, наголосили в Держдепартаменті. «Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович, – мовиться в заяві. – Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам».

Силовики для кандидатів

В українських виборах не останню роль відіграють силовики. Кримінальні справи на опонентів, збір інформації про конкурентів, контроль над вуличними акціями – неповне меню послуг, доступних кандидатам, які заручились підтримкою очільників різних правоохоронних органів. До того ж, як вже показує практика, для ще більш радикальних дій в орбіті силовиків є дружні організації-сателіти. Як українські правоохоронці масово порушують закладений в закон принцип аполітичності силових органів – і чим це може загрожувати на виборах президента України? Про це у розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Як впізнати політичного популіста

Чи є серед кандидатів у президенти такі, хто протягом усієї кампанії-2019 не вдався до популістських заяв? Політолог Володимир Фесенко вважає, що таких немає. На його думку, в різних формах, в різних масштабах – це властиво всім кандидатам у президенти, оскільки популізм став нормою в українській політиці. Радіо Свобода разом із політологом визначили обіцянки та висловлювання першої п’ятірки лідерів президентських перегонів, які можна вважати популістськими.

А тут Радіо Свобода допоможе розібратися що таке популізм і перевірити будь-яку заяву кандидатів у президенти.

Рекордно великі бюлетені

На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» до президентських виборів 2019 року надрукували найдовший в історії незалежної України виборчий бюлетень. Для розміщення 39 прізвищ кандидатів знадобився папір 80 сантиметрів завдовжки та 20 сантиметрів завширшки. Для друку бюлетенів використали 434 тонни паперу вітчизняного виробництва. За словами директора поліграфічного комбінату Юрія Онищенка, цьогорічний бюлетень має 10 ступенів захисту. Наразі підприємство працює у цілодобовому режимі, а завершення друку документів заплановане на 24 березня. Центральна виборча комісія замовила у комбінату друк 30 441 000 бюлетенів, загальна вартість якого становить понад 165,6 мільйона гривень.

Штраф за булінг

У Києві суд оштрафував матір підлітка, який цькував однокласника, повідомляє поліція. Жінка заплатить штраф – 850 гривень. У повідомленні йдеться, що хлопець бив однокласника і нецензурно висловлюється на його адресу в присутності інших. Вперше в Україні судове рішення у справі про булінг ухвалили в лютому цього року.

Історія батьків, які руйнують стереотипи

Спочатку їм пропонували відмовитися від сина, потім – емігрувати туди, де умови для нього будуть кращими. П’ятнадцять років тому у пологовому будинку Аренда і Андрій Василенки дізналися, що Петро має синдром Дауна. І хоч багато хто пророкував хлопцеві життя у чотирьох стінах, Василенки вирішили залишитися і самотужки створювати для нього гідні умови в Україні. Історія про те, як звичайна родина у боротьбі за повноцінне життя сина повертає надію на майбутнє іншим.

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