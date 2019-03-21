Популізм у заявах кандидатів-2019: Зеленський, Тимошенко, Порошенко, Бойко і Гриценко

Чи є серед кандидатів у президенти такі, хто протягом усієї кампанії-2019 не вдався до популістських заяв? Політолог Володимир Фесенко вважає, що таких немає. На його думку, в різних формах, в різних масштабах – це властиво всім кандидатам у президенти, оскільки популізм став нормою в українській політиці. Популізм, за формулюванням експерта, – це безвідповідальне загравання з інстинктами виборців, коли дають обіцянки, які не можна виконати, але які вигідно давати. Радіо Свобода разом із політологом визначили обіцянки та висловлювання першої п’ятірки лідерів президентських перегонів, які можна вважати популістськими.

Володимир Зеленський пообіцяв разом писати програму

Заклики кандидата у президенти були оприлюднені на його сторінці Facebook:

​«Ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а потім – втілимо їх у життя… Отже, крок номер один: напиши, будь ласка, 5 основних проблем України, які хвилюють саме тебе. Напиши, почнемо з цього»;

«Зараз – наступний крок: команда мрії… Пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем’єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом».

​Володмир Фесенко: Його загравання з виборцями – це популізм. До цього підштовхує відсутність досвіду. Він звертається до виборців із запитанням, якою має бути його програма. Потім він обирає, щось з того, що відповідає його власним очікуванням, радники, звісно, теж спрацьовують. Теж саме з кадровими питаннями. Така тактика, як гадаю, пов’язана із відсутністю у Володимира Зеленського публічного досвіду, політичних навичок і, звісно, з тим, що йому це вигідно. Гадаю, це тимчасово. Рано чи пізно доведеться визначатися.

Юлія Тимошенко обіцяє знизити удвічі ціну на газ

У передвиборчій програмі Тимошенко йдеться:

«У перший місяць роботи нового президента будуть зменшені ціни на газ у 2 рази, а це означає також зменшення тарифів на тепло і гарячу воду. Ми направимо газ українського видобутку виключно на потреби населення».

Цю обіцянку вона повторювала в ефірах українських телеканалів:

«Я публічно взяла на себе зобов’язання знизити ціну на газ удвічі після закінчення президентських виборів. Таке зниження ціни на газ є реальним, і автоматично потягне за собою зниження ціни на тепло і гарячу воду».

Також кандидат у президенти роз’яснювала свій намір в ефірі Радіо Свобода:

«Ми встановимо законом, що український газ продаватиметься з рентабельністю, прибутковістю у 30%... І все це складає 3 гривні 50 копійок за кубометр. А сьогодні український газ людям продають по 8 гривень 55 копійок».

Володимир Фесенко: Треба розуміти, що це відповідає інтересам її виборців. Її виборці – найбільш бідні жителі України, які найбільше страждають від високих тарифів, високої ціни на газ. Це переважно жителі сільської місцевості, де тема високої ціни на газ є дуже актуальною. Тому Юлія Тимошенко віддзеркалює інтереси своїх виборців. Тут популізм у тому, що це створить проблеми з МВФ, може призвести до дисбалансу в економіці. І хоч ми називаємо це популізмом, я переконаний, що вона це буде робити. Інше питання: з якими наслідками? Проблема саме в тому.

Петро Порошенко пообіцяв після виборів повернути Крим

Порошенко в інтерв’ю телеканалу «Україна» сказав:

«Ні на які торги, ні на які підкилимні домовленості Україна ніколи не піде. І Крим буде повернуто Україні. Ми зробимо все можливе, щоб це було зроблено якнайшвидше, одразу ж після президентських виборів»… Бо ви чули неодноразові заяви Путіна (президент Росії Володимир Путін – ред.), що до президентських виборів цього робитися не буде, бо він дуже сподівається, що буде обраний будь-хто, крім Порошенка, для того, щоб нова українська влада приповзла на колінах і подарувала йому Крим. Моя позиція – не дочекаються. Ми звільнимо Крим».

​Володимир Фесенко: Він сказав, що у нього є план, як повернути Крим одразу після президентських виборів. Я не знаю, який може бути план, який дозволить повернути Крим не тільки після виборів, а взагалі в осяжній перспективі. Я кажу абсолютно відповідально і реалістично: я не бачу таких інструментів, які дозволять нам повернути Крим у найближчій перспективі. Це може статися тільки внаслідок глибокої кризи в середині Росії, який поставить її на межу розвалу. Тоді у нас виникне шанс, тільки шанс на повернення. А щоб існував якийсь план, який дозволить це зробити – це ненауково. Тому я вважаю це популізмом. І багато інших обіцянок також можна вважати популізмом, наприклад щодо посилення боротьби з корупцією. Петро Порошенко повторює помилки 2014 року. Тоді також давав багато обіцянок, які не можна було виконати.

Юрій Бойко обіцяє виборцям становлення миру на Донбасі

Про це кандидат у президенти говорив неодноразово, зокрема на телеканалі «Інтер»:

«Ми знаємо, як зупинити війну. У нас є чіткий мирний план, ґрунтований на досвіді вирішення таких конфліктів у світі. Це, безумовно, прямі переговори зі всіма конфліктуючими сторонами. Необхідно сформувати офіційну делегацію, видати офіційні директиви, напрацювати пропозиції з протилежною стороною на прямих переговорах за міжнародного посередництва. Росія повинна виступити гарантом невизнаних республік».

Володимир Фесенко: Обіцянка швидкого миру не спрацює. Тому що, по-перше, Юрій Бойко навряд чи отримає владу. Це вкрай маловірогідно. По-друге, спроба отримати мир на умовах Росії призведе до поширення військових дій на всю країну. Тоді ми отримаємо війну по всій Україні, а не лише на Донбасі. Тому, я гадаю, це теж популізм.

Анатолій Гриценко пообіцяв українцям зростання зарплат

Про це йдеться у передвиборчій програмі Гриценка:

«Не буде більше мінімальна пенсія нижча за реальний прожитковий мінімум – ми підвищимо пенсії до економічно обґрунтованого рівня, який справедливо врахує трудовий внесок і кваліфікацію. Середня зарплата в Україні буде понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії».

Під час зустрічей з пресою кандидат у президенти обіцянку повторює:

«У своїй програмі я записав: середня зарплата – не менше 700 євро. І це буде. Ми не можемо цього не зробити. Інакше всі виїдуть до Польщі і далі. Торішня робота з підприємцями показала, що вони готові до цього. Але за однієї умови – якщо держава не буде їм заважати, коли вони будуть платити тільки один податок – офіційний, а корупційний платити не будуть. Тоді ці гроші підуть до фонду зарплати, і буде 700 євро і більше».

Володимир Фесенко: Анатолій Гриценко теж вдається до популізму останнім часом. Оці обіцянки підвищити суттєво зарплати, пенсії теж не реалістичні.