На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» до президентських виборів 2019 року надрукували найдовший в історії незалежної України виборчий бюлетень. Для розміщення 39 прізвищ кандидатів знадобився папір 80 сантиметрів завдовжки та 20 сантиметрів завширшки. Для друку бюлетенів використали 434 тонни паперу вітчизняного виробництва. За словами директора поліграфічного комбінату Юрія Онищенка, цьогорічний бюлетень має 10 ступенів захисту. Наразі підприємство працює у цілодобовому режимі, а завершення друку документів заплановане на 24 березня. Центральна виборча комісія замовила у комбінату друк 30 441 000 бюлетенів, загальна вартість якого становить понад 165,6 мільйона гривень.