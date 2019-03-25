«Посол Обами» чи «рупор антикорупційної правди»: в США сперечаються через посла в Києві Марі Йованович

Низка американських ЗМІ повідомила про «наростання закликів» до усунення з посади посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович, яку називають «людиною Обами» і звинувачують в «упередженості» до нинішнього президента США Дональда Трампа. А колишній американський прокурор заявив наближеному до чинної адміністрації США телеканалові Fox News, що Трамп нібито вже ухвалив рішення про відкликання посла Йованович із Києва. Між тим на захист Йованович стало чимало американських експертів, а також Держдепартамент США.

У п’ятницю увечері один з провідних телеканалів США Fox News, який симпатизує Дональду Трампу і Республіканській партії, у флагманській програмі, яку веде Лора Інграм, левову частку 50-хвилинного випуску присвятив тому, що спецпрокурор Роберт Мюллер не знайшов ознак змови з Росією після тривалого розслідування.

Але наприкінці програми, Інграм присвятила блок Україні – зокрема послу США в Києві Марі Йованович.

«Одне з найголовніших викриттів у доповіді Мюллера стосувались Пола Манафорта та України. Але чи інші «погані актори» не ігнорувалися в цій ситуації? У травні 2018 року колишній конгресмен Піт Сешн надіслав термінового листа держсекретареві Помпео, закликаючи його негайно прибрати посла США в Україні Марі Йованович», – сказала ведуча.

Йованович демонструвала чітке анти-Трампове упередження. Вона є людиною з орбіти Обами

Вона назвала Йованович такою, що «дісталася у спадок від Обами і залишається й до сьогодні на своїй посаді».

«Вона (Йованович), за повідомленнями, демонструвала чітке анти-Трампове упередження. Вона є людиною з орбіти Обами, яка значно засвітилася в Україні…» – сказала ведуча Інграм.

На екрані було показано цитату з минулорічного листа конгресмена Піта Сешна. «Посол Йованович говорила приватно і неодноразово про свою зневагу до нинішньої адміністрації» – можна було прочитати цитату з листа на екрані.

Ведуча ще раз назвала Йованович «Обамівським зв'язком в Україні» і дала слово Джо Діженові, колишньому американському прокурору Округу Колумбія (де розташована столиця Вашингтон).

«На відміну від очікувань багатьох людей, посол Марі Йованович все ще на своїй посаді. Я дізнався цього вечора (п’ятниці – ред.), що президент наказав відкликати її з посади посла Сполучених Штатів в Україні як результат її роботи там, на що нарікав конгресмен Сешн», – сказав Діженова.

«Вона (Йованович) відома – і про це говорили люди там – що вона часто говорить погані речі про президента США Дональда Трампа, і навіть говорила українцям не слухати його чи не слідувати його політиці, бо його очікує імпічмент. І зрештою, її діяльність «наздогнала» її», – додав Джо Діженова.

Ведуча додала від себе: «Ми дізнались, що цього посла усунули, і мали її усунути ще рік тому».

Між тим син президента Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший твітонув статтю з американського видання The Daily Wire.

Переклад твіту: «Нам потрібно більше Річардів Гренеллів (посол США у Німеччині – ред.) і менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають»:

Зі свого боку американський експерт Моллі Монтгомері з Інституту Брукінґса відповіла у Твіттері Трампу-молодшому про Йованович.

Йованович є рівнозначною чотири-зірковому генералу на дипломатичній службі

«Це абсурд. Маша Йованович є рівнозначною чотири-зірковому генералу на дипломатичній службі, яка двічі була послом за 43-го Буша (президента Джорджа Буша-молодшого – ред.). Її лояльність є поза сумнівом, і звинувачення з’явились у відповідь на її заклики усунути корупцію з української влади, що відповідає політиці США», – написала Монтгомері.

Йованович до України була послом США у Вірменії (2008-2011) та Киргизстані (2005-2008).

Із Монтгомері погодилась і експерт Інституту Кенана Ніна Янкович.

«Це смішно. Посол Йованович є кар’єрним дипломатом, яка працювала послом як за республіканців, так і за демократів. Вона такий же «посол Обами» в Україні, як була послом Буша в Киргизстані чи Вірменії».

Версія помсти за антикорупційну промову

У письмовому коментарі Радіо Свобода редактор блогу UkraineAlert «Атлантичної ради» США Мелінга Герінг зауважила, що звинувачення на адресу посла Йованович є «безпідставними і цілком партійними».

Вона не посол Обами. Вона працювала і за республіканських, і за демократичних президентів

«По-перше, вона не посол Обами. Вона працювала і за республіканських, і за демократичних президентів. По-друге, вона досвідчена і винятковий дипломат, яка заслуговує залишитись на своїй посаді. По-третє, її поважають у Києві і вона є надзвичайно професійною», – сказала Герінг в ексклюзивному коментарі.

За словами Герінг, суть суперечки в тому, що Йованович 5 березня у промові сказала, що Україні ще багато чого треба зробити, щоб стати суспільством, в якому панує верховенство права, і закликала звільнити «скомпрометованого голову САП Назара Холодницького», а також заохотила країну просувати реформи аби виконати сподівання Євромайдану.

«Її тон та порада були влучними і дуже потрібними. Ті реформатори, які залишаються в уряді, та громадянське суспільство привітали її посил. Однак, вона зробила це лише за кілька тижнів перед президентськими виборами в Україні 31 березня. Чинний президент Петро Порошенко постав перед важким переобранням, переважно через повільну боротьбу з корупцією, і промова Йованович була розцінена як докір Порошенкові», – пояснює в коментарі Мелінда Герінг.

Конгрес США та Держдепартамент мають твердо підтримати Йованович і сказати Україні, що мають цілковиту впевненість в її здібностях і оцінці ситуації в країні

За її словами, для того аби покарати посла і змінити тему, Юрій Луценко, заявив, що відкриває розслідування аби перевірити твердження, що українські представники допомагали виборчій кампанії Гілларі Клінтон через оприлюднення документів, а також що посол Йованович дала йому список людей, «яких не можна переслідувати».

«Це представило Луценка як антикорупційного борця-реформатора, що не може бути далі від правди. Промова Йованович доносила (українській) владі правду, а наступна відповідь є покаранням за сказану правду…» – написала Герінг.

За її словами, Конгрес США та Держдепартамент мають твердо підтримати Йованович і сказати Україні, що мають цілковиту впевненість в її здібностях і оцінці ситуації в країні, яку вона дала раніше цього місця.

Що ще закидають Йованович

У статті в The Daily Wire цитується джерело, наближене до нинішнього Білого дому, яке сказало: «Президент Трамп намагається прибрати цей спадок Обами з її посади в Україні вже понад рік. Він закликав до її усунення кілька разів, а вона ще й досі там… Відтак, питання, хто в його адміністрації не дослухається до його прохань і чому вони захищають анти-Трамповий, Обамівський матеріал?»

Як зауважує The Daily Wire, заклики до усунення Йованович імовірно посиляться після того, як генпрокурор України Юрій Луценко сказав минулого тижня (20 березня) американському виданню The Hill про відкриття розслідування про імовірність участі членів української влади в намірах посилити шанси президентського кандидата Гілларі Клінтон під час виборів 2016 року.

Також говориться, що Луценко зробив ще одне звинувачення на адресу Йованович, яка нібито дала йому «список людей, яких не можна переслідувати».

Раніше Державний департамент США заперечив твердження Луценка, що посол Йованович нібито дала йому такий список.

«Заява генерального прокурора України не відповідає дійсності і має на меті підірвати репутацію посла Йованович», – зазначено в заяві Держдепартаменту, оприлюдненій 21 березня.

Кореспондент Радіо Свобода в Києві Крістофер Міллер у своєму твіті звернув увагу, що допис у Твіттері Дональда Трампа-молодшого про Йованович ретвітнула речниця генпрокурора Луценка Лариса Сарган:

Президент України Петро Порошенко заявив, що цінує нинішні відносини України і США та повністю підтримує діяльність посла США в Україні Марі Йованович. Про це він сказав 22 березня під час урочистостей з нагоди річниці створення СБУ.

«Хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. І наголошую: вона, як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України, великого мого друга, має повну мою підтримку», – сказав Порошенко.

Петро Порошенко тоді ж заявив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США: «Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні».