Державний департамент США назвав заміну посла Йованович «плановою»

Заміна посла США в Україні Марі Йованович є «плановою», повідомив офіційний представник Державного департаменту США у відповідь на запит «Укрінформу».

«Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося», – розповіли в американському зовнішньополітичному відомстві.

У Державному департаменті уточнили, що «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

6 травня джерела Радіо Свобода повідомили, що посол США в Україні Марі Йованович залишить свою посаду 20 травня – за два місяці до завершення терміну повноважень.

Йованович прибула до Києва в серпні 2016 року, і як офіційний представник США допомагала стабілізувати економіку України та сприяла реформам для подолання корупції. Посол також була на передньому краю підтримки України в її боротьбі з Москвою за підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.

Йованович звернула на себе увагу на початку березня, коли за кілька тижнів до президентських виборів в Україні закликала Київ звільнити спеціального антикорупційного прокурора. Посол також стала об’єктом березневої заяви генерального прокурора України Юрія Луценка, який стверджував, що Йованович озвучила йому під час особистої зустрічі «список людей, яких ми не повинні переслідувати».

Ця заява в інтерв’ю газеті The Hill у Вашингтоні спричинила реакцію Держдепартаменту США, який вказав, що «звинувачення генерального прокурора України не є істинними і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович».