Курт Волкер запевнив у намірах підтримувати Україну до відновлення її кордонів

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив про сталі наміри довтотривалої підтримки України.

«Напередодні виборів у неділю я хотів би повторити, що США тут надовго, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими», – написав він у Twitter.

Раніше посол США в Україні Марі Йованович і голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі заявляли, що США і Європейський союз продовжать підтримку України незалежно від того, хто переможе на президентських виборах.

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Другий тур виборів президента пройде 21 квітня. У ньому змагатимуться чинний голова держави Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський.