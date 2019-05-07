Від’їзд посла США з України: які причини і хто її замінить?

За два місяці до офіційного завершення терміну повноважень посол США в Україні Марі Йованович залишить Київ. У Державному департаменті США запевнили, що заміна посла є «плановою». Однак, чому таки раніше?

Перша інформація про передчасне завершення дипломатичного терміну американського посла в Україні з’явилася напередодні, 6 травня, ввечері одразу з кількох джерел Радіо Свобода. Опитані особи говорили на умовах анонімності та не навели причин від’їзду Йованович із Києва. Згодом Держдеп США офіційно підтвердив цю інформацію.

«Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося», – заявили в американському зовнішньополітичному відомстві. У повідомленні також наголосили, що «команда в Посольстві США в Києві, як і у Вашингтоні, продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства». Однак жодних подробиць щодо причин раннього від’їзду посла, ані точної дати, ані імені наступника не було оприлюднено. Єдине, що було зазначено, це те, що «затверджена дата від’їзду» дипломата в травні збігається з процесом передачі президентської влади в Україні.

Джерела Радіо Свобода раніше повідомили, що Марі Йованович залишить свій пост 20 травня – наступного дня після обговорюваної дати інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Напруга наростала з березня

Досвідчена дипломатка Марі Йованович прибула до Києва у якості посла США в Україні у серпні 2016 року. Від початку своєї каденції офіційний американський представник допомагала у стабілізації економіки України та сприяла реформам у сфері подолання корупції в країні. Посол також постійно наголошувала на підтримці України в її протистоянні російській агресії на Донбасі та у Криму.

Однак на початку березня, за кілька тижнів до чергових президентських виборів в Україні, навколо посла Йованович розгорнувся скандал. У своїй доволі відвертій, як для іноземного дипломата, промові вона закликала українську владу звільнити спеціального антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Того ж місяця Йованович стала об’єктом звинувачень із боку генерального прокурора України Юрія Луценка. Він стверджував, що начебто американський посол під час їхньої особистої зустрічі передала йому «список осіб, яких вони не повинні переслідувати». У Держдепартаменті виступили на захист американської дипломатки, назвавши «заяву генпрокурора України невідповідною дійсності та спрямованою на підрив репутації Йованович». Згодом Луценко визнав, що Йованович не передавала йому жодних «списків недоторканних».

Очікуване рішення?

На пост посла США в Україні Марі Йованович була призначена попереднім президентом США Бараком Обамою, за що її часто називають «людиною Обами» та закидають упередженість щодо чинного американського президента Дональда Трампа.

Заява українського генпрокурора на адресу Марі Йованович лише додала прагнення усунути її з посади посла. Так на американському телеканалі Fox News, який симпатизує Дональду Трампу і Республіканській партії, ще наприкінці березня в одній з головних програм послу США в Україні був присвячений чималий блок.

У ньому повідомлялося, що ще у травні 2018 року колишній конгресмен Піт Сешн надіслав термінового листа держсекретареві Майку Помпео, закликаючи його негайно прибрати посла США в Україні Марі Йованович. У програмі продемонстрували цитату з цього листа Сешна: «Посол Йованович говорила приватно і неодноразово про свою зневагу до нинішньої адміністрації». Ведуча Лора Інграм ще раз назвала Йованович «Обамівським зв’язком в Україні» і дала слово Джо Діженові, колишньому американському прокурору округу Колумбія.

У своїй промові він повідомив: «Я дізнався цього вечора (22 березня – ред.), що президент наказав відкликати її з посади посла Сполучених Штатів в Україні як результат її роботи там, на що нарікав конгресмен Сешн. Вона (Йованович) відома – і про це говорили люди там – що вона часто говорить погані речі про президента США Дональда Трампа, і навіть говорила українцям не слухати його чи не слідувати його політиці, бо його очікує імпічмент. І зрештою, її діяльність «наздогнала» її», – сказав Діженова.

На додачу до цих заяв наступного дня син президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший написав у своєму Twitter: «Нам потрібно більше Річардів Гренеллів (посол США у Німеччині – ред.) і менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають».

Утім, велика кількість американських експертів виступили з критикою цих заяв, наголосивши на успішній дипломатичній кар’єрі Марі Йованович за різних адміністрацій президента США. Серед них і Мелінда Герінг, редактор блогу UkraineAlert «Атлантичної ради» США. «По-перше, вона не посол Обами. Вона працювала і за республіканських, і за демократичних президентів. По-друге, вона досвідчена і винятковий дипломат, яка заслуговує залишитись на своїй посаді. По-третє, її поважають у Києві і вона є надзвичайно професійною», – сказала тоді Герінг в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода.

Київ поки не відреагував

Влада України офіційно ще не відреагувала на інформацію про передчасний від’їзд Марі Йованович із Києва. А от у США вже з’являються перші реакції. Ніна Янкович, експерт Інституту Кенана, написала у своєму Twitter: «Дуже засмучена цією новиною. Сфабрикований «скандал», що охопив кінець її терміну, є плямою на цій адміністрації, і він надалі розширює прірву між тим, що говорить сам Трамп, і тим, що робить адміністрація Трампа, особливо стосовно політики щодо України».

Допоки нового посла США в Україні не буде призначено, його обов’язки виконуватиме тимчасовий повірений.

Хто є серед кандидатів на цю посаду наразі невідомо. Очікується, що ім’я нового посла США в Україні буде назване найближчим часом.