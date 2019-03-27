Інтерв’ю Луценка у США було грою оточення Порошенка – стаття Герінґ у Washington Post

«Україна показала, як іноземна держава може обіграти Трампа на свою користь» – із таким заголовком вийшла колонка в розділі «Точка зору» на сайті газети The Washington Post авторства Мелінди Герінґ, дослідниці американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute, а також редакторки блогу UkraineAlert аналітичного центру Atlantic Council.

Оточення президента Порошенка показало, як легко обіграти медійні кола у США, вважає Герінг, – створивши повідомлення, яке стосувалось виборів 2016 року і привернуло увагу журналіста Шона Генніті, а згодом і президента США.

Вона наводить приклад інтерв’ю генерального прокурора України Юрія Луценка, де він заявив, що розпочне кримінальне провадження стосовно можливої спроби українських високопосадовців втрутитись у президентські вибори у США 2016 року. Це інтерв’ю поширив журналіст Шон Генніті, який запросив автора інтерв’ю Джона Соломона до участі у своїй програмі. Президент Трамп, який регулярно дивиться шоу Генніті, написав твіт із заголовком статті Соломона.

Твіт президента був поширений понад 25 000 разів, і історія про українську змову набула вірусного поширення. Так аналітик описує події навколо інтерв’ю Юрія Луценка американському виданню.

Герінґ критикує статтю сайту The Hill з інтерв'ю українського генерального прокурора, зокрема, за те, що The Hill зобразив Луценка борцем проти корупції – хоча, за її словами, «ніщо не може бути далі від правди». Луценко «зволікав із кожною серйозною антикорупційною справою і захищав своїх друзів, включно з Порошенком», переконана дослідниця. Якщо Луценко справді має запис голови НАБУ Артема Ситника, де той, як заявляється, говорить про допомогу передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон, хай надасть його, вимагає дослідниця.

Також посольство США категорично заперечує звинувачення Луценка проти посла США в Україні Марі Йованович у тому, що вона передала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати. Такі «безпідставні заяви» є «очевидною помстою» за критику посольства стосовно недостатньої боротьби з корупцією в Україні, стверджує дослідниця.

За її словами, «механізм інформаційної операції, яку здійснили Порошенкові посіпаки, очевидний: Луценко використав Соломона, щоб той дістався до Генніті, щоб той дістався до Трампа, допис якого у твітері змусив тисячі людей обговорювати змову (між Клінтон і Україною – ред.), якої не існує».