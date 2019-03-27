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27 Березень 2019, Київ 15:55
Політика

Інтерв’ю Луценка у США було грою оточення Порошенка – стаття Герінґ у Washington Post

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«Україна показала, як іноземна держава може обіграти Трампа на свою користь» – із таким заголовком вийшла колонка в розділі «Точка зору» на сайті газети The Washington Post авторства Мелінди Герінґ, дослідниці американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute, а також редакторки блогу UkraineAlert аналітичного центру Atlantic Council.

Оточення президента Порошенка показало, як легко обіграти медійні кола у США, вважає Герінг, – створивши повідомлення, яке стосувалось виборів 2016 року і привернуло увагу журналіста Шона Генніті, а згодом і президента США.

Вона наводить приклад інтерв’ю генерального прокурора України Юрія Луценка, де він заявив, що розпочне кримінальне провадження стосовно можливої спроби українських високопосадовців втрутитись у президентські вибори у США 2016 року. Це інтерв’ю поширив журналіст Шон Генніті, який запросив автора інтерв’ю Джона Соломона до участі у своїй програмі. Президент Трамп, який регулярно дивиться шоу Генніті, написав твіт із заголовком статті Соломона.
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Твіт президента був поширений понад 25 000 разів, і історія про українську змову набула вірусного поширення. Так аналітик описує події навколо інтерв’ю Юрія Луценка американському виданню.

Герінґ критикує статтю сайту The Hill з інтерв'ю українського генерального прокурора, зокрема, за те, що The Hill зобразив Луценка борцем проти корупції – хоча, за її словами, «ніщо не може бути далі від правди». Луценко «зволікав із кожною серйозною антикорупційною справою і захищав своїх друзів, включно з Порошенком», переконана дослідниця. Якщо Луценко справді має запис голови НАБУ Артема Ситника, де той, як заявляється, говорить про допомогу передвиборчій кампанії Гілларі Клінтон, хай надасть його, вимагає дослідниця.
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Також посольство США категорично заперечує звинувачення Луценка проти посла США в Україні Марі Йованович у тому, що вона передала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати. Такі «безпідставні заяви» є «очевидною помстою» за критику посольства стосовно недостатньої боротьби з корупцією в Україні, стверджує дослідниця.

За її словами, «механізм інформаційної операції, яку здійснили Порошенкові посіпаки, очевидний: Луценко використав Соломона, щоб той дістався до Генніті, щоб той дістався до Трампа, допис якого у твітері змусив тисячі людей обговорювати змову (між Клінтон і Україною – ред.), якої не існує».

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