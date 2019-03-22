НАБУ назвало абсурдними заяви Луценка щодо втручання у вибори в США

Національне антикорупційне бюро України назвало «абсурдною спробою дискредитувати незалежну антикорупційну інституцію» заяву генерального прокурора України Юрія Луценка, що НАБУ могло вплинути на вибори президента США.

«Компетенція НАБУ – викриття та притягнення до відповідальності саме українських топ-посадовців. Тож ніяких доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта детективи НАБУ не збирали та не передавали, оскільки це поза компетенцією Національного бюро», – йдеться в заяві НАБУ, оприлюдненій 22 березня.

«Генеральний прокурор добре обізнаний із цим фактом, адже всі матеріали розслідування «чорної бухгалтерії» Партії регіонів (крім епізоду стосовно дій колишнього голови Центральної виборчої комісії України, слідство у якому призупинено прокурорами САП) ще в червні 2017 року передані до Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ для подальшого слідства», – вказано в повідомленні.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко раніше цього місяця заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

Генпрокурор сказав, що має намір перевірити інформацію від народного депутата України, який стверджує, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник здійснював втручання у вибори в США на користь кандидатки від демократів Гілларі Клінтон. За словами Луценка, народний депутат надав аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, обговорює це питання.

Артем Ситник ще в серпні 2018 року заявляв, що проти нього відкрили кримінальну справу через втручання у вибори президента США у 2016 році. Водночас він казав, що не знає, як вона розвивається. Ситник зробив таку заяву, коментуючи розслідування щодо очільника кампанії Трампа і лобіста Віктора Януковича в США Пола Манафорта.

У США триває розслідування про втручання Росії у президентські вибори, на яких переміг Дональд Трамп.