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07 Травень 2019, Київ 23:30
Новини | Міжнародні

Демократи в Конгресі США вважають достроковий від’їзд посла Йованович з України «політично мотивованим»

Марі Йованович працює послом США в Україні із серпня 2016 року

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Два провідні конгресмени-демократи висловили думку, що достроковий від’їзд посла США в Україні Марі Йованович може бути політично мотивованим кроком з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

У заяві, опублікованій 7 травня, Стені Гойєр та Еліот Енгель поставили під сумнів мотиви відкликання Йованович більш як за два місяці до терміну планованого завершення її каденції.

Марі Йованович нещодавно опинилася під вогнем критики з боку генерального прокурора України Юрія Луценка. Частину закидів Луценка ретранслювали консервативні засоби інформації США.

Заміна посла США в Україні Марі Йованович є «плановою», повідомив офіційний представник Державного департаменту США. У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

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