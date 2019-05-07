Демократи в Конгресі США вважають достроковий від’їзд посла Йованович з України «політично мотивованим»

Два провідні конгресмени-демократи висловили думку, що достроковий від’їзд посла США в Україні Марі Йованович може бути політично мотивованим кроком з боку адміністрації президента Дональда Трампа.

У заяві, опублікованій 7 травня, Стені Гойєр та Еліот Енгель поставили під сумнів мотиви відкликання Йованович більш як за два місяці до терміну планованого завершення її каденції.

Марі Йованович нещодавно опинилася під вогнем критики з боку генерального прокурора України Юрія Луценка. Частину закидів Луценка ретранслювали консервативні засоби інформації США.

Заміна посла США в Україні Марі Йованович є «плановою», повідомив офіційний представник Державного департаменту США. У зовнішньополітичному відомстві уточнили, що «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.