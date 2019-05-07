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07 Травень 2019, Київ 14:17
Новини | Політика

У Зеленського є «дуже сильний мандат» для боротьби з корупцією – єврокомісар Ган

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган

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Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що у новообраного президента України Володимира Зеленського є дуже сильний мандат для боротьби з корупцією в Україні. Про це він повідомив на сторінці у Twitter після зустрічі із Зеленським у Києві.

«Я привітав Володимира Зеленського особисто в Києві з його вражаючою перемогою на посаду президента України, яка дає йому дуже сильний мандат для боротьби з корупцією і «деолігархізації», – заявив Ган.

Він додав, що запропонував Зеленському підтримку Європейським союзом реформ на користь українців.

«Україна стикається з багатьма викликами та загрозами, і вся українська влада – президент, уряд і Верховна Рада – мають тепер діяти найбільш відповідально», – зазначив Ган.

При цьому єврокомісар зазначив, що в перехідному періоді та перед парламентськими виборами нагальні реформи не повинні зупинятися, а час «не має бути витрачено даремно».

21 квітня Володимир Зеленський переміг на виборах президента України, отримавши близько 73% голосів. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради. Зеленський наполягає, щоб інавгурація відбулася 19 травня.

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