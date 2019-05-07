Штаб Зеленського заперечує інформацію про підготовку мітингу під Радою

Штаб новообраного президента України Володимира Зеленського заперечує інформацію про підготовку мітингу під Верховною Радою 14 травня.

«Команда Зеленського чи то партія «Слуга народу» не збирає жодних мітингів чи зустрічей! Всю інформацію ми надаємо лише в офіційних зверненнях та лише на офіційних сторінках. Більш того, ми просимо не організовувати такі зустрічі! Адже вони є незаконними та, повторюємо, неофіційними! А тому їх створення та участь несе за собою відповідальність перед законом!» – йдеться в повідомленні на сторінці «Команда Зеленського».

У штабі продемонстрували скриншот нібито фейкового допису, автори якого закликають 14 травня прийти під Верховну Раду і вимагати проведення інавгурації 19 травня.

21 квітня Володимир Зеленський переміг на виборах президента України, отримавши близько 73% голосів. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради. Зеленський наполягає, щоб інавгурація відбулася 19 травня.