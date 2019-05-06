Зеленський після інавгурації відповідатиме за справи, а не за заяви – Олещук

Гості програми «Ваша Свобода»: Ігор Попов, народний депутат України; Петро Олещук, політолог.

Володимир Зеленський наполягає, що його інавгурація як нового президента України має відбутися саме 19 травня цього року. Але деякі депутати, урядовці й навіть історики переконують, що поспішати присягати не варто.

Олександр Лащенко: Пане Попов, у соцмережі Facebook ви вже коментували питання інавгурації. «Інавгурація – це не лише присяга, а й «фішечки», це ще й можливість для двосторонніх міжнародних зустрічей. Якщо 14-го проголосувати, тобто Верховній Раді, за 19 травня, дату, яку пропонує Зеленський, то прилетять лише гості «третього рівня». ВІПів треба попереджати за пару тижнів», – вважаєте ви. Це – основний момент, ви наполягаєте?

Насправді вся дискусія щодо дати – це дискусія щодо можливості новому президентові Зеленському оголосити нові дострокові парламентські вибори

​Ігор Попов: Насправді вся дискусія щодо дати – це дискусія щодо можливості новому президентові Зеленському оголосити нові дострокові парламентські вибори. Оголошення такого указу після 27 травня – це, вибачте, правове свавілля. Саме тому затягується дата інавгурації до 27 травня.

Якби він хотів 19 травня, якби він на зустрічі з лідерами фракцій прямо сказав, що я не буду підписувати указ про дострокові парламентські вибори, будемо голосувати в жовтні, цілком погодили б дату 19 травня, обдзвонили б депутатів, телефоном опитали б, хто приїде 14-го, проголосує на 19-е, дали б гарантії, що буде 250 голосів, і вже попередньо запрошували б гостей. Проте цього не було. На пряме питання, чи будуть дострокові парламентські вибори, відповіді не було. Це означає, що є величезне бажання підписати такий указ. Раз так, значить, голосування за 19-е не буде.

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Навіть підписання указу до 27 травня не буде бездоганним юридично, тому що немає встановленого факту відсутності коаліції, немає шансу коаліції наново сформуватися за 30 днів. Проте ця схема була б кривою, політично рейдерською, проте все одно її хоча б не оскаржували в КСУ. Правлячої коаліції зараз немає.

– Пане Олещук, як ви вважаєте, інавгурація саме 19 травня?

Саме на 19 травні світ клином не зійшовся. До 27 травня ще досить багато днів

​Петро Олещук: Саме на 19 травні світ клином не зійшовся. До 27 травня ще досить багато днів. У будь-якому випадку, це «сіра схема». Немає коаліції – це має бути оголошено у Верховній Раді, повинно бути запущено механізм відліку часу для формування нової коаліції. Якщо це не відбувається, тоді вже у президента є всі конституційні права, щоб Верховну Раду розпускати. Цього всього не відбулося.

Ми знаємо, що в принципі з легкої руки окремих суддів ця «сіра схема» розширюється і на червень – були певні заяви. Можливості для оскарження у КСУ є дуже достатньо очевидні і виразні. Це все використовується, у тому числі, як елемент тиску, як засіб тиску з боку обраного президента на парламент, так само парламент тисне на обраного президента, актуалізується питання розгляду закону про президента і так далі.

Затягування ситуації з інавгурацією Зеленського у цій ситуації не дуже нормально. Тому що у нас ситуація, з одного боку, вакууму влади, вакууму спадковості влади. Зеленський постійно робить якісь заяви у незрозумілому статусі, і від нього вимагають цих заяв у незрозумілому статусі. Всі говорять про якісь відповідні аспекти тиску Росії, але хто на цей тиск відповідає – незрозуміло. Я особисто вважаю, що треба швидко привести нарешті Зеленського до виконання своїх обов’язків, і нехай починає це виконання. Нехай вже починає відповідати не за заяви, а за справи.

Я не зовсім розумію, чому у нас всі вважають, що інавгурація – це обов’язково якісь «народні гуляння». Це цілком серйозний офіційний ритуал

Я не зовсім розумію, чому у нас всі вважають, що інавгурація – це обов’язково якісь «народні гуляння», фуршети і танці гопака на столах після фуршетів або замість фуршетів. Це цілком серйозний офіційний ритуал, який може супроводжуватися найрізноманітнішим спектром доповнень. І ці доповнення – не обов’язково якісь жарти, сміхи або, наприклад, танці, танці-співи. Цілком, наприклад, може новий президент розпочати свою діяльність зі вшанування пам’яті жертв репресій. Це було б достатньо значущо. Провести інавгурацію серйозно і скромно, тим більше, на це ще накладає відбиток ситуація війни на території України, то ніякого глуму й не буде. Головний смисл інавгурації – президент бере на себе виконання своїх обов’язків. Це не привід святкувати. Це привід працювати.

– Пане Попов, у Верховній Раді зареєстрували ж постанову про проведення інавгурації новобраного президента саме 19 травня. Народний депутат України Міщенко, обраний раніше до Верховної Ради цього скликання від БПП…

Монополія на владу в Україні для однієї політичної сили чи для однієї фінансової групи завжди закінчувалася погано

​Ігор Попов: Це ставить під ризик систему стримування і противаг в українській політиці. Навіщо проводити дострокові вибори? Це означає скористатися загальною ненавистю виборців до влади взагалі і до Верховної Ради насамперед, провести дострокові вибори і взяти монополію на владу. Монополія на владу в Україні для однієї політичної сили чи для однієї фінансової групи завжди закінчувалася погано. Вибори у жовтні будуть кращими для країни. Це буде більш раціональний вибір, влада буде більш збалансованою і її не заноситиме аж кудись занадто на поворотах.

В реаліях хтось не досиджує кілька днів чи кілька тижнів, хтось пересиджує. Це цілком нормально. Петра Порошенка привели до присяги 7 червня. 7 червня він вже не буде президентом… Влада безперервна. Поки нового президента не приведуть до присяги. Якщо його завтра, не дай Боже, вкрадуть інопланетяни, будемо проводити нові вибори. Поки не буде нового, то сидітиме цей.

– Пане Олещук, є намагання опонентів Володимира Зеленського не тільки щодо розпуску Ради, так би мовити, «ставити палиці в колеса» новообраному президентові?

Для завоювання влади можна використовувати блокування якихось зусиль політичного опонента. Мистецтво політика полягає в тому, щоб ці блокування обходити

​Петро Олещук: Це не «палиці в колеса», це політична боротьба. У політичній боротьбі це звичайна манера її ведення. При владі має бути хтось один. Якщо не при владі ти, якщо не ти одержуєш владу, значить, ти намагаєшся її завоювати. Інакше навіщо ти займаєшся політикою. Для завоювання влади можна використовувати найрізноманітніший спектр методів, у тому числі пов’язаний із блокуванням якихось дій, зусиль політичного опонента. Мистецтво політика полягає в тому, щоб ці блокування обходити. Якщо ти на щось претендуєш, значить, будь готовим.