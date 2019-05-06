Американські журналісти вивчають, що таке «джинса» на прикладі виборів в Україні

Якби телебачення в Україні було незалежним, воно б допомогло створити під час виборів базований на фактах дискурс, діалог. Але Петро Порошенко та Володимир Зеленський обоє насолоджувались потоком вільного й приємного висвітлення на своїх телеканалах, жоден з яких не гребував експериментами із дезінформацією. Про це пише видання Колумбійського університету Columbia Journalism Review.

В останні роки Україна стала лабораторією для російських експериментів із технологіями дезінформації у цифрових медіа. Але телебачення правило «у брудній виборчій кампанії протягом чотирьох місяців».

«Українці, як і американці, безуспішно шукали зважені новини, базовані на фактах», – порівнює видання.

«Україна ще більше поляризована, ніж Америка. Найбагатші люди контролюють телеканали, кожен – зі своїм політичним світоглядом й думає лише про власну вигоду». Видання також детально пояснює, кому належать провідні канали в Україні.

«Внутрішній дезінформаційний феномен» в Україні виник задовго до того, як свою гібридну війну почала Росія. «Репортери без кордонів» назвали цей феномен «джинсою» – це матеріал, покликаний поліпшити чи створити позитивний імідж партії, політика чи інших осіб, який не позначено як рекламу у зрозумілий для громадськості спосіб».

«Україну та США захопила одна хвороба – постійна жага та її задоволення через кричущі, сумнівно мотивовані інформаційно-розважальні новини замість ретельно підготовленої інформації, створеної заради суспільного блага».