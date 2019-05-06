Конкурс талантів на заміщення посади речника президента України (світова преса)

Британський часопис The Times повідомляє про податкові негаразди української компанії «Феррекспо». Ірландське видання El Pais розповідає про те, як новообраний президент України збирається знайти собі речника. Ірландське видання The Irish Times пише про новий телесеріал з провідними акторами, який присвятили подіям у Чорнобилі.

Один із найповажніших часописів Великої Британії The Times друкує матеріал ««Феррекспо» отримує податковий рахунок до сплати у новому оберті проблем». Газета зазначає, що в Україні висунули звинувачення проти компанії «Феррекспо»у тому, що вона заборгувала мільйони фунтів стерлінґів податків українській державі. Українські податківці подали компанії рахунок на 12,3 мільйонів фунтів стерлінґів (16,2 мільйонів доларів) по тому як провелидержавний аудит того, як ця компанія оцінила залізорудні котуни, які продали дочірній швейцарській компанії. Тим часом «Феррекспо» і надалі має відповісти на запитання щодо своєї благочинної фундації «Квітучий Край», яка діє в Україні. Тут ідеться про нецільове використання коштів.

The Times пише, що компанія, яка здійснювала аудит «Феррекспо», а саме міжнародна аудиторська фірма Deloitte, повідомила, що не змогла встановити чи власник контрольного пакету акцій «Феррекспо» депутат українського парламенту Костянтин Жеваго має контроль над фондом «Квітучий Край». «Феррекспо» наполягає, що Жеваго такого контролю не має. У той сам час два невиконавчі директори компанії Мері Райллі та Берт Накен подали у відставку зі своїх посад, а фінансовий директор Кріс Мов продав акцій компанії на 400 тисяч фунтів стерлінгів буквально напередодні аудиту Deloitte. Акції «Феррекспо» впали на 14% від лютого поточного року. Втім «Феррекспо» планує подати позов проти української влади щодо податкового рахунку на 16,2 мільйонів доларів.

Переклад твіту: «Черговий удар для вже й без того побитого видобувальника залізної руди компанії «Феррекспо», яка значиться у реєстрі FTSE 250, тоді як українські податківці подають рахунок на 16 мільйонів доларів»

Іспанська газета El Pais друкує статтю «Конкурс талантів на обрання речника президента України». Мадридське видання пише, що новообраний президент України Володимир Зеленський шукає собі речника. І саме тому комедійний актор, який переміг на виборах президента України, вирішив оголосити відкритий конкурс на заміщення посади президентського речника. Все це відбувається у притаманному виборчій кампанії Зеленського стилі шоу-бізнесу. Новообраний президент зазначив, що коли хтось готовий працювати 24 години 7 днів на тиждень, ця людина може надіслати йому своє резюме. Іспанське видання при цьому вказує, що це є ще однією ознакою того, що Зеленський, який є цілковитим новачком у політиці, полюбляє робити справу дещо інакше ніж його попередники. Саме цей стиль, як пише мадридський часопис, припав до смаку українцям, які втомлені і розчаровані своєю політичною та економічною елітою, що керувала Україною впродовж багатьох років після незалежності.

El Pais звертає увагу, що комедійний актор Володимир Зеленський, який грає головну роль у телесеріалі «Слуга Народу», за сценарієм якого вчитель випадково стає президентом України, віддає перевагу спілкуванню за посередництвом соціальних мереж, які він використовує для висування своїх ідей. Попри те, що нині у світовій політиці помітною постає тенденція популізму, напрямок Зеленського різниться від решти популістських лідерів. Він виступає проти встановленої еліти, але, наприклад, він не висловлюється негативно проти імміграції. Водночас, як зазначає іспанський часопис, новообраний президент України все ще не пояснив своїх зв’язків із олігархом Ігорем Коломойським, а також усіляко уникає пояснень – у який саме спосіб його дружина Олена придбала розкішну квартиру на чорноморському узбережжі за ціною, нижчою від ринкової (мова йде про пентхаус у кримській Лівадії, який – ще до окупації українського півострова Росією – був придбаний за половину ринкової вартості, – ред.)

Переклад Твіту: «Зараз Зеленський запускає конкурс у соціальних мережах аби обрати собі речника».

Популярне періодичне видання Ірландії The Irish Times публікує статтю «Чорнобиль: більш ніж історична драма, це сучасна розповідь, яка застерігає». У підзаголовку додається, що телеканал Sky Atlantic представляє телесеріал, який розповідає історію найстрашнішої ядерної трагедії в історії людства. Ірландський часопис пише, що чорнобильська трагедія увійшла до спільної пам’яті людства. Водночас, як вказує газета, правдива історія про те, що сталося на українській землі, а також про зусилля у напрямку порятунку цілого європейського континенту від наслідків ядерної катастрофи, досі не знаходила повноцінного висвітлення на телеекранах.

І от саме тепер, події 26 квітня 1986 року разом зі спробами радянського керівництва приховати правду, викладені в новому телесеріалі каналу Sky Atlantic. Дублінське видання додає, що у зйомках чорнобильського серіалу взяла участь ціла низка видатних виконавців – включно зі всесвітньовідомим шведським актором Стелланом Скарсґордом та висунутою на «Оскара» акторкою Емілі Вотсон.

The Irish Times з посиланням на режисера серіалу Крейґа Мейзіна пише, що глядачі побачать у цій стрічці справжні історії героїв Чорнобиля, які вели безпрецедентну боротьбу з невидимим ворогом за умов, коли навіть їхній власний тодішній радянський уряд зрадив цих людей. Серіал ґрунтується на свідченнях радянських вчених, а також на матеріалах МАГАТЕ. Ірландська газета веде далі, зазначаючи, що тоді як науковці намагались збагнути масштаби трагедії у Чорнобилі, комуністичний уряд Михайла Горбачова приховував справжні розміри цієї катастрофи. Радянське керівництво також усіляко применшувало свою роль у замовчуванні наслідків подій у Чорнобилі. Дублінська газета пише, що, згідно з офіційною радянською інформацією, кількість жертв вибуху на Чорнобильській АЕС становить лише 31 особу.

Однак, деякі джерела вказують, що реальна кількість жертв Чорнобиля може становити сотні тисяч людей, беручи до уваги спалах онкологічнихзахворювань після катастрофи у Чорнобилі, який було зафіксовано в Україні та Білорусі, надто поміж дітей. Ірландська газета підсумовує, що попри те, що чорнобильська трагедія сталась більш ніж 30 років тому, все, пов’язане з тими подіями, не втратило актуальності. Лейтмотивом телесеріалу, за словами режисера Мейзіна, є момент, коли політики відкидають думку науковців та ігнорують правду.

Переклад Твіту: «Чорнобиль: більш ніж історична драма, це сучасна розповідь, яка застерігає».