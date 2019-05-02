Радіо Свобода Daily: На нерухомість дружини Зеленського у Криму звертає увагу агенція Reuters

Нерухомість Зеленської в Криму

Дружина новообраного президента України Володимира Зеленського придбала за половину ринкової вартості пентхаус у кримській Лівадії, що було зроблене до окупації українського півострова Росією. Як пише агенція Reuters, елітне житло продав Олені Зеленській олігарх Олександр Буряк.

Вказуючи на декларацію Зеленського за 2017 рік, Reuters пише, що Олена Зеленська придбала в 2013 році трикімнатну квартиру в житловому комплексі «Імператор» за майже 164 тисяч доларів (це близько 1,2 тисячі доларів за квадратний метр), тоді як ціни житла такого класу в цей період, за даними агентств нерухомості, зазначає Reuters, складали 2,8-4 тисячі доларів за квадратний метр.

У прес-службі новообраного президента України заявили, що нерухомість у Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України.

«Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов’язкові податки та збори. Через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований в Києві. Між тим, ця квартира була офіційно задекларована кандидатом в президенти Володимиром Зеленським у відповідності до чинного законодавства України. Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну», – йдеться в повідомленні.

Що Зеленський робить на російському НТВ?

Російський федеральний телеканал НТВ анонсував вихід шоу «Магія», записаного в 2011 році, 3 травня 2019 року. Одним із ведучих шоу був Володимир Зеленський, нині новообраний президент України.

Вісім років тому шоу виробництва компанії «ВайТ Медіа» для державного телеканалу «Росія-1» потрапило на полицю. Разом з Володимиром Зеленським ведучою була Тетяна Лазарєва, яка в той час активно брала участь у протестному русі. Це і стало причиною того, що вісім років тому глядач так і не побачив програму.​

Втім, питання, чому раптом саме зараз вирішено показати шоу восьмирічної давності, спантеличило багатьох. То які ж причини? Читайте про це тут.

Кінець епохи «євроблях»?

Із 24 травня почнуть штрафувати власників автівок на єврономерах, на так званих «євробляхах», за не розмитнені транспортні засоби. Штраф – 8,5 тисяч гривень.

Що очікує на того водія, який все-таки сяде за кермо не розмитненого автомобіля на єврономерах? Запитали про це у радника міністра внутрішніх справ, голови громадської ради МВС Володимира Мартиненка. Його відповіді тут.

Затримання в Росії

У російському Санкт-Петербурзі, де 1 травня відбулася узгоджена з владою хода «Вільному Петербургу – вільні вибори» поліція затримала понад 60 учасників. Всього кількість затриманих по всій Росії активістів перевищила 100 осіб.

У Махачкалі, Новгороді і Курську затримали учасників молодіжної ходи «Монстрація 2019». У столиці Дагестану також затримали організатора цієї акції Раісата Сіражудінова. Захід в Махачкалі влада не погодила через «терористичну загрозу».

Джуліана Ассанжа засудили до майже року за ґратами

Суд у Британії 1 травня засудив засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до 50 тижнів позбавлення волі за порушення умов його застави.

47-річний австралієць був визнаний винним в порушенні Закону про заставу в квітні після його арешту в посольстві Еквадору в Лондоні.

Ассанж сховався в посольстві в 2012 році, коли порушив умови звільнення під заставу, аби уникнути екстрадиції до Швеції у справі за звинуваченням в сексуальному насильстві і зґвалтуванні, які він заперечував. Справу закрили торік.

Тепер йому загрожує звинувачення у федеральній змові в США в справі про один з найбільших витоків інформації, що становлять державну таємницю.

В Україні згадують Климентія Шептицького

1 травня 1951 року в Росії у Владимирському централі помер архимандрит, рідний брат митрополита Андрея Шептицького – Климентій Шептицький (17 листопада 1869 – 1 травня 1951). Отця Климентія Шептицького Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) арештував 5 червня 1947 року в монастирі, звинувативши в антирадянській діяльності та співпраці з Організацією українських націоналістів (ОУН) і Ватиканом.

Архимандрит Климентій Шептицький 40 років життя присвятив служінню Богові і вважав, що місце монаха бути у тиші і молитві за тих, що побираються. Про його життя та внесок в історію читайте у матеріалі.

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