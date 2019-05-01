«Євробляхи»: від штрафу 8,5 тисяч гривень до вилучення авто

Гості програми «Ваша Свобода»: радник міністра внутрішніх справ, голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко; лідер ГО «Євро Авто Сила» Олег Ярошевич.

З 24 травня почнуть штрафувати власників автівок на єврономерах, на так званих «євробляхах», за не розмитнені транспортні засоби. Штраф –8,5 тисяч гривень.

Олександр Лащенко: Пане Мартиненко, що очікує на того водія, який все-таки сяде за кермо не розмитненого автомобіля на єврономерах?

Є варіант, що ці автомобілі будуть вилучатися, щоб подалі вирішувати, що з ними робити. Автомобіль треба розмитнювати, бо це є товар, який передбачений законодавством

​Володимир Мартиненко: На водія чекає штраф, відповідно до передбаченого закону. Інший момент – це залежатиме від того, як автомобіль ввезений в Україну. Є такий ще варіант, що ці автомобілі будуть вилучатися і ставитися на митні майданчики для того, щоб подалі вирішувати, що з ними робити. Штраф – 8,5 тисяч гривень. Проте є прострочення терміну перебування на території України, а є там, де ці автомобілі завозяться у вигляді простої контрабанди, тоді це зовсім інші варіанти. Може продовжувати їздити, але автомобіль треба розмитнювати, бо це є товар, який передбачений митним законодавством. Немає такого, що кожен день плачу 8 500 і їжджу далі.

– Пане Ярошевич, ви до нашого офісу на автомобілі діставалися ж на «євробляхах»? Все рівно будете їздити?

Для людей, які вимагали ліберальні умови для кожного українця і доступність розмитнення, нічого не відбулося. Пільговий період, який був забаганкою Верховної Ради, не спрацював

​Олег Ярошевич: Так. Буду. 15 травня робимо велику акцію. Вона буде сама велика в історії того, як ми робили акції в місті Києві. Будемо розглядати питання з самого початку, як був ухвалений закон, які були вимоги спільнот в Україні, чи задовольнив цей закон українців. Це абсолютно різні речі. Зі сторони поліції, ДФС – це зрозуміло. Вони виконуватимуть закон, згідно з чинним законодавством. Але для людей, які вимагали ліберальні умови для кожного українця і доступність розмитнення, нічого не відбулося. Сьогодні на 10-15% від старого закону змінилося законодавства і вартість розмитнення. Пільговий період, який був забаганкою Верховної Ради, не спрацював.

Це був чистий саботаж зі сторони ДФС і команди їхнього керівника Кривіцького. Сьогодні розглядає і ДБР, і поліція, і прокуратура саме проти керівника, тому що ті ручні команди, які він видавав на місця, на керівництво митниць, саботували всю роботу. Із трьох місяців пільгового періоду реально закон працював три тижні. І то які величезні показники вони показали щодо розмитнення автомобілів. Цим законом більше скористалися ті автолобісти, які лобіювали цей закон. За проміжок часу, коли були знижені ставки для розмитнення (ДФС дав), приблизно 211 тисяч були розмитнені.

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Закон був ухвалений 24 листопада. Він вступив в силу 27-го. Це підписав президент. І почали розмитнювати. Почалися новорічні свята, перекладали відповідальність, процедура, яку мав затвердити Кабмін, з’явилася тільки через місяць після ухвалення закону, аж майже наприкінці січня. Лютий – це був термін, за який люди біль-менш могли розуміти, як оцінити автомобіль, які лобісти вписалися в це питання. Підняли ціну в десятки разів брокери (брокер брав від 30 до 50 доларів, 400-500 – мінімальна ціна була), підняли ціну органи, які проводили сертифікацію, і так далі.

Робимо цю акцію, тому що не було можливості абсолютно відверто і правильно розмитнювати автомобілі. А за сьогоднішньою ставкою це занадто дорого. Ми вимагатимемо продовжити термін вступу в силу карального закону хоча б на 4-5 місяців.

– Пане Мартиненко, за час дії цього закону який підсумок? Менше автомобілів завозять з-за кордону?

На сьогодні дві третини тих, хто їздили на автомобілях європейської реєстрації, встигли їх розмитнити. Це близько 400 тисяч. Це те, що дає ДФС

​Володимир Мартиненко: Законодавство ухвалювалося. І ви якраз лобіювалий цей закон. За що вам дуже вдячні одні власники «євроблях» і дуже не вдячні інші власників автомобілів на європейській реєстрації, які в принципі не порушували закон, які поміщалися в термін п’ять днів, як то було передбачено митним законодавством. Це переважно жителі західних областей. І в них не було особливої проблеми, а зараз ця проблема є, бо вони заїжджати не можуть, їм треба заклади всю власність всієї цифри на розмитнення, щоб перетнути кордон. І термін, щоб щось розмитнити, був достатній.

На сьогодні дві третини тих, хто їздили на автомобілях європейської реєстрації, встигли їх розмитнити. Це близько 400 тисяч. Це те, що дає ДФС. Ще є частинка тих, які не розмитнювалися, здали ці автомобілі на розборку, на утилізацію. І ще є частина, яка розмитнила. Це якраз і є ті, які вміщалися у той п’ятиденний термін ввезення. Вони на сьогодні не ввозять.

За цей період автомобілів завозили більше, бо розмитнювати можна було на пільгових умовах

Ті анекдоти, що автомобілі з боку Європи стоять і блокують, покинуті – людина, яка живе в західній Україні, приїжджає на роботу, переходить пішки через кордон, залишає там автомобіль і їде додому ночувати, а повертається по такій самій схемі, сідає в автомобіль в Європі і їздить. Тобто вони лише там ночують, а не блокують кордони.

За цей період (пільговий – ред.) автомобілів завозили більше, бо розмитнювати можна було на пільгових умовах. Закон є. Моє відношення до його ухвалення всі знають: він був популістським. На що ви не звертали уваги як ініціатори цього закону, звернете увагу, але, мабуть, вже наступною хвилею протестів, що в Україні існує ще податок на багатство. Це автомобілі з певним об’ємом двигунам. За них ще вимагають платити податок. Там так само стануть цифри, знову ж таки великі.

Основна наша незгода – коефіцієнт віку автомобіля. Решта нас абсолютно задовольняє. Найбільша проблема – вартість акцизу

​Олег Ярошевич: Кривіцький подав відомості до комітету Верховної Ради перед самим ухваленням закону, що на митній території знаходиться близько 1 800 тисяч автомобілів. Після того у новинах з’явилася нова цифра – 800 тисяч. Приблизно 246 тисяч автомобілів розмитнилося на сьогодні. 210 тисяч автомобілів були розмитнені в пільговий період. З них 80 тисяч – це автомобілі, які знаходилися на митній території України до ухвалення закону. Майже 120 тисяч – це автомобілі, які були ввезені в цей період часу. Це ввозили саме автолобісти, які поставили на майданчики ці автомобілі, за зниженим тарифом розмитнили, а зараз реалізовують. Вони були і нові, і вживані. Але то був такий технічний хід, щоб собі занизити платежі до бюджету. (ДФСУ і МВС – мають різну статистику – ред.) абсолютно. Навіть зрізи, які беремо з Львівської області – з 2015 року до дати ухвалення закону було ввезено більше 900 тисяч автомобілів!

Основна наша незгода – коефіцієнт віку автомобіля. Решта нас абсолютно задовольняє. Найбільша проблема – вартість акцизу. Закон добрий, схожий на європейський. Але акциз – це державне регулювання внутрішнього виробника... Акциз з 6,2 двигуном більш новішого автомобіля (2015 року) і, наприклад, 2,0 автомобіля бензинового 2001 року різниться. За 2001 рік заплатить у 2 рази більше, ніж хто завозить сьогодні шестилітровий!