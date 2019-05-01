68 років тому у російській тюрмі помер отець Климентій Шептицький

68 років тому, 1 травня 1951 року, у Владимирському централі у Росії помер архимандрит, рідний брат митрополита Андрея Шептицького – Климентій Шептицький (17 листопада 1869 – 1 травня 1951 років). Отця Климентія Шептицького Народний комісаріат внутрішніх справ (НКВС) арештував 5 червня 1947 року у монастирі, звинувативши в антирадянській діяльності та співпраці з Організацією Українських націоналістів і Ватиканом.

1 листопада 1944 року у Львові помер глава Української греко-католицької церкви митрополит Андрей Шептицький, авторитету якого побоювалась радянська влада. Вже від 27 липня Галичина була окупована радянським режимом.У грудні 1944 року делегація духовенства на чолі з архимандритом Климентієм Шептицьким, поїхала у Москву на зустріч із керівниками СРСР, щоб вручити вимоги. Отець Климентій намагався зберегти структуру католиків східного обряду.

9 квітня 1945 року архимандрит Климентій Шептицький був призначений адміністратором Львівської архієпархії на випадок, якщо більшовики знищать єпископат УГКЦ. Зрештою, так і сталось. Уже через два дні був арештований увесь єпископат. Невдовзі духовенство на чолі з отцем Климентієм Шептицьким надіслало лист В’ячеславу Молотову, радянському діячеві, з протестом проти нищення УГКЦ.

Наприкінці грудня 1945 року архимандрита Климентія примусово виселили зі Святоюрських митрополичих палат у Львові. Він оселився в монастирі – Унівській лаврі на Львівщині. До слова, з 1939 року був екзархом Росії та Сибіру. У березні 1946 року радянська влада організувала псевдособор і ліквідувала УГКЦ. Почалось ще більш агресивне переслідування греко-католицького духовенства і вірних. Не зважалили енкаведисти на поважний вік отця Климентія і арештували 78-ми річного священика у монастирі в 1947 році, звинувативши його у антирадянській діяльності, зв’язках із ОУН і Ватиканом. Півроку допитували його, як «небезпечного злочинця», який, на думку НКВС, «відіграв важливу роль у боротьбі ОУН і УПА проти радянської влади». Отця перевезли із тюрми у Львові у київську в’язницю Міністерства держбезпеки. Брат митрополита для НКВС був цінним джерелом.

Метою було витягнути з отця його знання, але це не вдалось

«Отець Климентій Шептицький був тим, хто найбільше знав, у тому числі і закулісні справи, діяльність різних очільників УГКЦ у різний період. Його хотіли використати у справах інших ув’язнених єпископів. З іншого боку, отець Климентій був їм потрібен, щоб підтвердити псевдособор 1946 року у символічному значенні, тобто відречення від Ватикану. Також його намагались використати, як джерело у боротьбі з УПА в Галичині. Отцю Климентію закидали співпрацю з УПА, спеціально йому підкинули матеріали. Отець Климентій Шептицький надзвичайно твердо відповідав, наголошував, що політикою не займається і антирадянської діяльності не вів. Метою було витягнути з отця його знання, але це не вдалось. Під час допитів він нікого не видав, його інформацію не використали, щоб звинуватити інших ув’язнених», – говорить дослідник життя і діяльності отця Климентія Шептицького Іван Матковський.

Допити священика проводили російською мовою, яку отець Климентій не

розумів. До того ж у кримінальних справах вказується ім’я Климентій Шептицький, тобто монаше, хоча світське було Казимир, згідно з свідоцтвом про народження. Всі документи енкаведистами спалені.Тому, чи переписувалась кримінальна справа отця Шептицького і скільки разів, достемененно невідомо.

Слідтсво у справі отця Климентія проводив офіцер держбезпеки Олександр Защітін, якого кардинал УГКЦ Йосип Сліпий описує, як «звіра». Але радянському офіцерові не вдалось довести склад злочину отця Климентія Шептицького, справу передав іншому слідчому.

Гідна смерть сильного отця

На сьогодні збереглись 45 допитів отця Климентія Шептицького. Переважно його допитували у Києві вночі. Слідство тривало 7 місяців і 21 січня 1948 року отцю Климентію Шептицького винесли вирок – 8 років виправно-трудових таборів.

15 березня 1948 року отця Климентія скерували у Владімірську в’язницю в Росію. Донині не підтверджена інформація, чи він перебував в інших місцях, зокрема в Уфті.

Зберігся спогад колишньої працівниці Владимирської тюрми, в якому вона описує отця Климентія:«Був дуже високий, з бородою. Коли ми приносили їжу, він завжди посміхався. Часто дивився у вікно».

1 травня 1951 року о 21.30 отець Климентій Шептицький – граф Казимир Шептицький – помер у тюремній лікарні. Медичний акт свідчить, що ще з 10 травня 1948 року монах перебував на стаціонарному лікуванні через поганий стан здоров’я. Не видавши нікого, не пішовши на жодну співпрацю з радянською владою, отець Климентій відійшов у вічний світ у 81-річному віці.

Де саме похований отець Климентій Шептицький у Росії невідомо. Вважається, що у Москві, неподалік в’язниці, разом із іншими в’язнями, таблички з його іменем чи номером не встановлювали. Питання місця поховання отця Климентія досі актуальне.Хоча була спроба знайти його останки у 2000 році, коли у Росію поїхали монахи-студити. За розповідями ченців зі Львова, вони бачили безіменні недоглянуті могили, спілкувались із колишніми працівниками, але так і не знайшли місце поховання.

Архимандрит УГКЦ Климентій Шептицький, граф, у світському житті Казимир – успішний політик, доктор прав, перед яким було велике майбутнє і світова кар’єра, у 1912 році обрав монаше життя, посвяту Богові. Він був монахом і правою рукою брата – митрополита Андрея Шептицького. По суті, приніс себе у жертву заради віри та українців. Закінчив земне життя мученицькою смертю в неволі, на чужій землі і досі його останки там...

29 травня 1991 року архимандрит Климентій Шептицький був

реабілітований. У 1996 році Інститутом «Яд Вашем» удостоєний звання «Праведник народів світу» за порятунок разом із братом – митрополитом Андреєм – понад 200 євреїв у роки Другої світової війни. Отець Климентій, власне за дорученням митрополита, керував акцією з порятунку євреїв. Однак до сьогодні митрополит Андрей так і не визнаний «Праведником світу».

У 2001 році Папа Римський Іван Павло ІІ проголосив отця Климентія новомучеником Церкви під час візиту у Львів, тобто беатифікував його.

Окрім місця поховання, достовірності всіх матеріалів у кримінальній справі, є ще одне питання, яке вимагає архівних підтверджень:чи був отець Климентій Шептицький у важкі часи окупації і війни проголошений єпископом.

Архимандрит Климентій Шептицький 40 років життя присвятив служінню Богові і вважав, що місце монаха бути у тиші і молитві за тих, що побираються.

Цього року вперше сильну і гідну постать в історії УГКЦ та України вшановують на державному рівні, згідно з Постановою парламенту, з нагоди 150-ліття від дня народження Блаженного.