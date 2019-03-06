Ми повинні говорити про тих людей, які об’єднують польський і український народи – митрополит Перемисько-Варшавський УГКЦ

Греко-католицькі священики Климентій Шептицький і Омелян Ковч, яких папа Іван Павло ІІ проголосив блаженними у 2001 році, є тими постатями, які об’єднують українців і поляків. І такі особистості спільної історії мають стати фундаментом українсько-польського примирення. Про це у Перемишлі (Польща) під час відкриття року блаженного Климентія Шептицького зазначив митрополит Перемисько-Варшавський УГКЦ Євген (Попович). Українській громаді у Перемишлі презентували біографію Климентія Шептицького.

Священики Омелян Ковч і Климентій Шептицький об’єднують український, польський, єврейський народи, наголосив митрополит Перемисько-Варшавський УГКЦ Євген (Попович).

У польському Любліні встановлять пам’ятник священикові, капеланові Української Галицької армії, праведникові України, блаженному Омеляну Ковчу, який у роки німецької окупації рятував євреїв, за що потрапив у концтабір «Майданек» (Польща), де й загинув.

Історія родини Шептицьких теж нероздільна з польською. І те, що відзначення 150-ліття правединика світу, блаженного Климентія Шептицького розпочалось із Перемишля, дуже символічно. Спершу українська громада цими вихідними зібралась на літургію в перемиському Соборі святого Івана Хрестителя УГКЦ, а потім відбулась презентація книжок «Біографія – блаженний священномученик Климентій Шептицький» і «Блаженний архімандрит Климентій – листи до рідного брата Станіслава графа Шептицького та родини 1881 – 1845 рр.», які видані у Львові. Чимало сторінок із життя блаженного Климентія Шептицького, які тісно пов’язані з Перемишлем, багатьом у цьому місті невідомі.

А Ян Кантій Шептицький і Софія Шептицька з Фредрів із синами, їдучи з родинного помістя Прилбичі у Добромильський монастир до сина Романа (майбутнього митрополита Андрея Шептицького), дорогою зупинялись у Перемишлі. Казимир (майбутній отець Климентій) чотири класи закінчив у перемиському ліцеї. Тобто, він навчався з приватними вчителями, а іспити здавав раз на рік у ліцеї в Перемишлі. Опісля екзаменів малий Казимир любив поласувати тістечками у відомій цукерні Шольца, яка сьогодні вже не існує, але її ще пам'ятають українці Перемишля. Ян Кантій Шептицький, батько братів Андрея і Климентія Шептицьких, у Перемишлі 20 років був охоронцем культурної спадщини.

Казимир Шептицький двічі громадою від Перемишля обирався в Австрійсько-Угорський парламент виборцями 1 курії, а це були великі польські землевласники. Польська історія Казимира Шептицького отримала продовження в українському світі.

Він як поляк намагається реалізувати своє покликання служити Господу саме в українському монастирі

«Постать блаженного Климентія Шептицького є унікальною у багатьох аспектах, особливо у контексті українсько-польських відносин, напруженість яких відчувається тут, у Перемишлі. Тобто, мова про ці взаємини і стосунки доволі непрості. Отець Климентій Шептицький у свої 43 роки був одним із найбільших лобістів Галичини в Автро-Угорській імперії і декларував свою приналежність до польського народу, працював у польському політичному середовищі, і в 1911 році – несподівано у монастир східного обряду, в одне з найбільших українських середовищ. Якщо митрополит Андрей з дитинства вважав себе русином, чому є документальні підтвердження, то невідомо про ставлення Казимира Шептицького до руського походження аж до моменту, коли він не досяг віку 43 років. Більше того, його політична діяльність свідчить чітку ідентифікацію з польським народом: у парламенті він виконує функцію секретаря, обраного за квотою польської фракції. Він як поляк намагається реалізувати своє покликання служити Господу саме в українському монастирі, у східному обряді», – говорить автор біографії отця Климентія Шептицького Іван Матковський.

​Перемишль – рідне місто для Фредрів і Шептицьких

Перемишль дуже часто згадується у листуванні Шептицьких. З цим містом пов’язана родина Фредів, мама братів Шептицьких, Софія. 28 серпня 1892 року в Перемишлі в катедрі греко-католицьких єпископів ієрейські свячення отримав Роман Шептицький (митрополит Андрей).

Ми повинні говорити про тих людей, які є фундаментом українсько-польських відносин

«Ми повинні говорити про тих людей, які об’єднують польський і український народи, які є фундаментом українсько-польських відносин, а не шукати негативні речі, які шкодять порозумінню. Блаженний Климентій був святим чоловіком і його громадська, політична діяльність викликають зацікавлення, а особливо посвята служінню Богові», – наголосив митрополит Перемишльсько-Варшавський УГКЦ Євген (Попович).

Сьогодні українсько-польські відносини звелись до важких історичних питань спільного минулого обох народів, а особливо увага з боку польської влади і політиків зосереджена на Волинській трагедії 1943 року. Складною історією маніпулюють, людські трагедії переводять у політичну площину, кажуть історики, що є каменем спотикання у двосторонніх відносинах.

Увагу потрібно звертати на те, що поєднує, а не розділяє

«Увагу потрібно звертати на те, що поєднує, а не розділяє. Але зрозуміло, що є сили на Сході, які зацікавлені, щоб відносини між українцями і поляками погіршувати. І не всі громадяни Польщі це розуміють, де є центр погіршення цих відносин. Уряди обох держав мають домовитись, а вже внизу люди домовляться. Є люди, для котрих українськість є важлива у Польщі», – каже Олександр Бачик, почесний консул України в Перемишлі.

Під час вшанування 150-річчя від дня народження блаженного, праведника світу Климентія Шептицького в Україні заплановані численні заходи, щоб популяризувати цю постать, яка тривалий час була у тіні свого брата – митрополита Андрея Шептицького. Долучиться до заходів і українська громада Польщі.

«Коли мова про отця Климентія Шептицького, то який був його секрет, як він намагався осягнути щастя на землі? Адже він, як інші люди, хотів бути щасливим. Читаючи його твори, розумієш, що лейтмотивом його життя були слова: «Воля Божа – святість ваша». У житті він шукав волі Божої – це стоїть в основі його щастя, це секрет успіху отця Климентія», – наголосив під час презентації у Перемишлі синкел у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ, дослідник спадщини Андрея і Климентія Шептицьких Юстин (Бойко).

Отець Климентій Шептицький народився 17 листопада 1869 року. Він був відомою і освіченою людиною, самостійним і виваженим у рішеннях. Загинув 1 травня 1951 року мученицькою смертю у Владимирській в’язниці (Росія) і досі невідоме місце його поховання. Арештували його енкаведисти у віці 78 років, позбавивши волі на 8 років. Блаженний Климентій Шептицький не зрадив своєї віри. А у 1996 році був визнаний Інститутом Яд Вашем праведником народів світу, бо разом із братом – митрополитом Андреєм Шептицьким – врятував понад 200 євреїв у роки Другої світової війни. Цього року вперше отця Климентія вшановують в Україні на державному рівні.