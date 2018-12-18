150-річчя Климентія Шептицького вшанують на державному рівні у 2019 році

Верховна Рада України ухвалила постанову про вшанування на державному рівні 17 листопада 2019 року 150 років із дня народження Климентія Шептицького (1869–1951 роки життя), церковного і громадського діяча, політв’язня радянського режиму.

За словами ініціатора проекту постанови, народного депутата України Оксани Юринець, отець Климентій Шептицький був відомим політичним діячем як парламентар Австрійського парламенту, а також видатна церковна особа. Тому, за її словами, таку постать потрібно вшановувати на державному рівні і популяризувати цю видатну особистість.

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Блаженний Климентій Шептицький визнаний у 1996 році Праведником Народів Світу, бо разом із братом – митрополитом Андреєм – врятував понад 200 євреїв у роки Другої Світової війни.

Отець Климентій (у світському житті – Казимир граф Шептицький) – рідний брат митрополита Андрея Шептицького, шостий син у графській родині Івана та Софії Шептицьких. Він народився 17 листопада 1869 року в родинному маєтку у Прилбичах, що на Львівщині.