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01 Травень 2019, Київ 19:44
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У Санкт-Петербурзі силовики розігнали колону протестувальників. Понад 60 людей затримані – відео

У Санкт-Петербурзі силовики розігнали колону протестувальників. Понад 60 людей затримані – відео
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Кількість затриманих на першотравневих акціях в містах Росії перевищила сотню осіб, повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо». За його даними, більш ніж половина затримань зафіксовані у Санкт-Петербурзі, де силовики розігнали колону учасників ходи «Вільному Петербургу – вільні вибори». Повідомляється, що до відділків потрапили понад 60 людей. Крім того, у Махачкалі, Новгороді і Курську затримали учасників молодіжної ходи «Монстрація 2019». У столиці Дагестану також затримали організатора цієї акції Раісата Сіражудінова. Захід в Махачкалі влада не погодила через «терористичну загрозу». (Відео спільного проекту Радіо Свобода і «Голос Америки» «Настоящее время»)

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