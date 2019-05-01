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01 Травень 2019, Київ 13:39
Новини | Міжнародні

У Росії перед ходою 1 травня почали затримувати активістів

Затримання активістів в Санкт-Петербурзі, фото минулорічне

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У російському Санкт-Петербурзі, де 1 травня має відбутися узгоджена з владою хода «Вільному Петербургу – вільні вибори» поліція затримала учасників кількох громадських рухів, повідомляють одразу кілька правозахисних організації.

За їхніми даними, серед затриманих є активіст «Відкритої Росії» Роман Самойлов, троє активістів руху «Весна» і шість учасниць феміністичного проекту «Ребра Єви».

Портал «ОВД-Инфо» повідомляє, що через першотравневі акції сьогодні також затримали щонайменше 11 людей в Петропавловську-Камчатському, сімох – в Томську, п’ятьох – у Новосибірську. Декотрих із них вже відпустили.

У Росії сьогодні проходить першотравнева хода «Монстрація 2019».

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