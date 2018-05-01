Росія: на акціях у Санкт-Петербурзі затримали 14 людей за прапори і портрет Путіна у колоні «Партії мертвих»

На акціях 1 травня у російському Санкт-Петербурзі поліція затримала 14 учасників через те, що ті несли прапори ЄС, Британії, Ізраїлю та ЛГБТ, а також за портрет президента Росії Володимира Путіна, який одна з активісток несла у колоні «Партії мертвих», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Цього дня у центрі міста одночасно відбувалася ціла низка маршів. Першими йшли колони «Єдиної Росії», потім лівих партій і рухів, профспілок, феміністок, захисників тварин, а також «Монстрація» з абсурдними гаслами і плакатами, а перед їхньою колоною йшла не менш барвисто оформлена колона «Партії мертвих» з відповідною символікою та чорною розтяжкою «Не можемо повторити».

Після того, як ці колони відійшли десь на кілометр, поліцейські та спецпризначенці випустили на Невський проспект «Марш на захист Петербурга», у складі якого рухався «Марш за вільний інтернеті з символікою Telegram, які скандували «Роскомпозор», «Дуров молодець!», «Telegram – так, РКН – ні!».

У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram. Демонстрація проти згаданих заходів відбулися у низці російських міст. Зокрема, на московському мітингу проти блокування Telegram взяли участь, за різними підрахунками, від 7,5 до 12,3 тисяч людей.