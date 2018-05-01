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01 Травень 2018, Київ 16:18
Новини | Події

У Дніпрі з нагоди 1 травня мітингували незалежні профспілки (фото)

У Дніпрі з нагоди 1 травня влаштували ходу незалежні профспілки

У Дніпрі представники незалежних профспілок 1 травня провели ходу, приурочену до Дня праці, з вимогами зменшення тривалості робочого дня та збільшення зарплат.

У ній взяли участь близько сотні людей, зокрема, представники незалежних профспілкових організацій промислових підприємств міста. До них долучились люди пенсійного віку. У руках вони тримали плакати з написами: «Гідність і права людини понад усе!», «Надмірна праця принижує гідність!», «Людина важливіша за прибуток».

Десятки працівників поліції супроводжували акцію, охороняючи колону
Десятки працівників поліції супроводжували акцію, охороняючи колону

За словами одного з координаторів акції, представника незалежної профспілки гірників Олексія Символокова, учасники акції вимагають від влади та роботодавців підприємств базових галузей промисловості 6-годинного робочого дня та зарплат, еквівалентних 1 тисячі євро.

Учасники акції також наголошували, що вважають 1 травня не «святом миру та шашликів», а «днем боротьби робітників за свої права».

Частина демонстрантів одягли на груди червоні банти, однак ніякої символіки на них не було.

Частина учасників мала на собі червоні банти
Частина учасників мала на собі червоні банти

​Однак правоохоронці попросили учасників акції не розгортати чорно-червоний прапор, який вони принесли з собою, аби «не провокувати конфліктні ситуації». Полотнище пронесли у згорнутому вигляді.

Скандуючи «Слава трударям!» та «Олігархів геть від влади!», учасники акції пройшли від Вокзальної площі до будівлі міської ради. Десятки працівників поліції супроводжували акцію, охороняючи колону, але не втручалась.

Поліцейські просили не розгортати прапор
Поліцейські просили не розгортати прапор

У травні 2017 року в Кривому Розі на промислових підприємствах розпочалась протестна кампанія працівників за підвищення рівня заробітної плати. Працівники металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг», залізорудних шахт і гірничо-збагачувальних кобінатів проводили акції протесту, вимагаючи підвищення заробітної плати до 30 тисяч гривень (в еквіваленті до 1 тисячі євро).

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