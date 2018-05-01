У Дніпрі з нагоди 1 травня мітингували незалежні профспілки (фото)

У Дніпрі представники незалежних профспілок 1 травня провели ходу, приурочену до Дня праці, з вимогами зменшення тривалості робочого дня та збільшення зарплат.

У ній взяли участь близько сотні людей, зокрема, представники незалежних профспілкових організацій промислових підприємств міста. До них долучились люди пенсійного віку. У руках вони тримали плакати з написами: «Гідність і права людини понад усе!», «Надмірна праця принижує гідність!», «Людина важливіша за прибуток».

За словами одного з координаторів акції, представника незалежної профспілки гірників Олексія Символокова, учасники акції вимагають від влади та роботодавців підприємств базових галузей промисловості 6-годинного робочого дня та зарплат, еквівалентних 1 тисячі євро.

Учасники акції також наголошували, що вважають 1 травня не «святом миру та шашликів», а «днем боротьби робітників за свої права».

Частина демонстрантів одягли на груди червоні банти, однак ніякої символіки на них не було.

​Однак правоохоронці попросили учасників акції не розгортати чорно-червоний прапор, який вони принесли з собою, аби «не провокувати конфліктні ситуації». Полотнище пронесли у згорнутому вигляді.

Скандуючи «Слава трударям!» та «Олігархів геть від влади!», учасники акції пройшли від Вокзальної площі до будівлі міської ради. Десятки працівників поліції супроводжували акцію, охороняючи колону, але не втручалась.

У травні 2017 року в Кривому Розі на промислових підприємствах розпочалась протестна кампанія працівників за підвищення рівня заробітної плати. Працівники металургійного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг», залізорудних шахт і гірничо-збагачувальних кобінатів проводили акції протесту, вимагаючи підвищення заробітної плати до 30 тисяч гривень (в еквіваленті до 1 тисячі євро).