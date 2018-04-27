В Україні на 1-2 травня заплановані 100 масових заходів – поліція

В Україні на 1-2 травня заплановані близько 100 масових заходів, а 9-го – близько двох тисяч, повідомив заступник глави Нацполіції Олександра Фацевич.

За його словами, орієнтовано у цих заходах візьмуть участь понад півмільйона громадян.

«Зробіть аналіз конфліктних ситуацій, які мали місце за попередні роки, та відпрацюйте їх під час навчання, аби не допустити повторення цих ситуацій», – закликав силовиків під час селекторної наради Олександр Фацевич.

Він також звернув увагу на необхідність забезпечення публічної безпеки на травневі свята в лісопаркових зонах та біля водойм.

В Україні з 28 квітня до 1 травня і 9-те травня будуть вихідними.

1 травня в Україні відзначають День праці.