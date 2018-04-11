В Україні з 28 квітня до 1 травня будуть вихідні – уряд

В Україні з 28 квітня до 1 травня і 9-те травня будуть вихідними.

Відповідно до розпорядження Кабміну, рекомендується зробити вихідним понеділок 30 квітня, а відпрацювати замість нього в суботу, 5 травня.

Згідно з Кодексом законів про працю України, яким встановлені святкові і неробочі дні в Україні, у травні українці не працюють 1 травня – День праці,

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, цього року релігійне свято Трійця цього року припадає на неділю, 27 травня, відповідно, наступний день – 28 травня – буде вихідним.

Минулого року Верховна рада скасувала вихідний 2 травня.

Крім того, 8 травня відзначається День пам’яті і примирення, проте цей день є робочим.