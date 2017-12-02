В Україні набув чинності закон про вихідний день 25 грудня

В Україні набув чинності закон, яким 25 грудня оголошується вихідним днем.

Документом вносяться зміни до Кодексу законів про працю України, яким встановлені святкові і неробочі дні в Україні, – 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарем, оголошується вихідним, а також скасовується святковий день 2 травня, святковим днем вважається 1 травня – День праці.

Щороку уряд схвалює відповідні розпорядження для створення сприятливих умов відзначення свят – про перенесення робочих днів. Наразі Кабмін такого розпорядження не схвалював.

До цих змін в Україні вихідним було лише 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська, Російська, Грузинська, Сербська, Польська православні церкви, православний Єрусалимський патріархат в Ізраїлі і Йорданії, а також нечисленні громади в інших країнах; крім того, юліанського календаря дотримується й більшість східно-католицьких церков, серед них і Українська греко-католицька церква; також в Україні цим календарем користуються УПЦ КП і УАПЦ).

Водночас Різдво за григоріанським календарем, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти, і за схожим до нього новоюліанським календарем, яким користується значна більшість помісних православних церков, 25 грудня, було в Україні робочим днем.

Ідея «оптимізувати» святкування Різдва в Україні не є новою, серед депутатів і громадськості також висловлювалась пропозиція про відмову від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний – григоріанський.