Президент України Петро Порошенко підписав закон про оголошення вихідним 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Порошенко підписав документ сьогодні, 29 листопада.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Верховна Рада 16 листопада схвалила законопроект про оголошення вихідним 25 грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарем. Документом також скасовано святковий день 2 травня, святковим днем вважається 1 травня – День праці.

В Україні вихідним є 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська, Російська, Грузинська, Сербська, Польська православні церкви, православний Єрусалимський патріархат в Ізраїлі і Йорданії, а також нечисленні громади в інших країнах; крім того, юліанського календаря дотримується й більшість східно-католицьких церков, серед них і Українська греко-католицька церква; також в Україні цим календарем користуються УПЦ-КП і УАПЦ).

Водночас Різдво за григоріанським календарем, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти, і за схожим до нього новоюліанським календарем, яким користується значна більшість помісних православних церков, 25 грудня, було в Україні робочим днем.

Ідея «оптимізувати» святкування Різдва в Україні не є новою, серед депутатів і громадськості також висловлювалась пропозиція про відмову від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний – григоріанський.