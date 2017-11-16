В Україні 25 грудня буде вихідним днем – рішення Верховної Ради

Верховна Рада схвалила законопроект про оголошення вихідним 25-го грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем.

За схвалення законопроекту № 5496 проголосували 238 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документом також скасовано святковий день 2 травня, святковим днем вважається 1 травня – День праці.

В Україні вихідним є 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська, Російська, Грузинська, Сербська, і Польська Єрусалимська православні церкви, а також Греко-католицька церква в Україні). Водночас католицьке Різдво, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти і представники низки помісних православних церков 25 грудня, є в Україні робочим днем.

Ідея «оптимізувати» святкування Різдва в Україні не є новою, серед депутатів і громадськості також висловлювалась пропозиція про відмову від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний – григоріанський.