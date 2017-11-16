​Прощавайте, травневі: календар вихідних збагатів на ще одне Різдво

Традиція розлогих травневих свят незабаром залишиться у минулому. Верховна Рада України перенесла вихідний із 2 травня на 25 грудня, день, коли відзначається Різдво за григоріанським календарем. Це сприятиме об’єднанню українців різних конфесій, переконані ініціатори. Водночас зміна святкових днів викликала і критику. Противники такого рішення вказують, що парламент мав би зосереджуватись на більш комплексних проблемах, скажімо, розвивати економіку. Або ж жартують, що тепер картоплю треба буде саджати не 2 травня, а 25 грудня.

Депутати проголосували за те, щоби святкувати й мати вихідний на Різдво двічі – 7 січня та 25 грудня.

Більшість фракцій висловили підтримку цьому, підкресливши, що таким чином Україна стане більш «європейською».

«Ми будуємо європейську державу, ми об’єднуємо українську націю, тому вважаю надзвичайно важливим і символічним відзначення Різдва Христового і запровадження вихідного і 25 грудня, і 7 січня. Звільняємось із московської ментальної окупації та повертаємося до родини вільних народів світу», – сказав спікер Андрій Парубій.

«12 із 15 православних церков світу святкують якраз 25 грудня – так що це здебільшого Різдво для всіх православних людей, так само як і для католиків», – сказав депутат «Волі народу» Євген Рибчинський.

А щоби не множити вихідні дні та не шкодити економіці, із 2 травня зроблять робочий день. Першого ж травня, як і раніше, українці відпочиватимуть.

Проте не всі зраділи перспективі попрощатись із травневим вихідним:

«Що таке свято 1 травня і 2 травня? Це – не просто свято трудящихся, це свято возз’єднання сімей. Тому що діти їдуть до батьків картоплю допомогти посадити», – сказав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Проте навіть найближчі сусіди – Білорусь, Молдова, Болгарія, Чехія – відзначають лише 1 травня, а традиція гуляти ще один день залишилась із Радянського Союзу, апелював спікер.

Зрештою, закон ухвалили з шостого голосування – 238 голосів.

Щойно його текст офіційно опублікують, українці матимуть вихідний на найближче 25 грудня.

Вихідний на Різдво 25 грудня і робоче 2 травня: за і проти

Україна зробила цивілізований крок, адже багато громадян святкують Різдво за григоріанським календарем, каже позафракційній депутат Андрій Іллєнко. До того ж, європейські країні святкують його саме 25 грудня.

«Ніхто нікому нічого не нав’язує. Ніхто не скасовує вихідний на 7 січня. І коли святкувати Різдво, за яким календарем – це справа виключно церков і громадян», – каже Іллєнко.

І це дійсно може сприяти примиренню, якщо українці поважатимуть і відзначатимуть Різдво як за юліанським, так і за григоріанським календарями, вважає депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна.

«У 1990-х роках була дуже серйозна проблема з релігійними конфесіями у нас, на Тернопільщині, поки люди не дійшли злагоди і, незалежно від конфесій, почали відзначати християнські свята як одних, так і інших, в одному селі», – сказав Барна.

Натомість Наталія Королевська, яка разом із усім «Опозиційним блоком» не підтримала перенесення вихідного дня, вважає рішення парламенту популізмом.

На її думку, не можна всі перейменування й календарні перестановки пояснювати «європейськістю». Особливо тоді, коли країна має зосередитись на економіці.

«Такі свята, як 8 березня, 1 травня, Новий рік – це ті дні, які традиційно відзначаються в нашій країні. І якби ми досягли рівня процвітання, побороли би корупцію, і залишилось би лише свята поміняти, то, звісно, треба було би провести цю дискусію», – прокоментувала Королевська.

Обговорюючи доцільність змін календаря свят, парламентарі часто апелювали до того, чи може Україна дозволити собі додаткові вихідні. І погодились, що просто змінивши один робочий день на інший, шкоди для ВВП не буде.

Проте, на думку економіста Бориса Кушнірука, вихідний на 25 грудня цілком може стати точкою відліку для «грудневих травневих».

«Якщо ми 25 грудня робимо вихідний, то можна визнавати, що до 10-11 січня у нас країна відпочиває», – каже Кушнірук.

На його думку, слід скасувати норму щодо перенесення святкових днів з вихідних на понеділок. І також загалом переглянути календар свят: скажімо, зробити 8 березня робочим. Без такого критичного ставлення до роботи й відпочинку Україні буде складно стати успішною, вважає він.

Законопроект, що пропонує новий урядовий календар свят та робочих днів уже підготував голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович. Він очікує, що парламент скоро візьме його на розгляд.

Реакція соцмереж

Соцмережі також дуже жваво відреагували на ухвалені депутатами зміни. Частина українців підтримали парламент: вихідний 25 грудня наблизить українців до європейських традицій та дозволить розпрощатись принаймні з однією радянською традицією – 2 травня.

Інші ж критично відреагували або сприйняли як привід для іронії.