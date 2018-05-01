У Дніпрі поліція склала адмінпротокол на жінку з «георгіївською стрічкою», повідомили Радіо Свобода в обласному управлінні поліції.

Жінку затримали на центральному проспекті імені Яворницького поблизу Оперного театру. Приблизно тоді ж неподалік відбувалась акція однієї з політичних сил і хода профспілок, але жінка рухалась не в колоні.

Як зазначили в поліції, стрічку, яка була прив’язана в жінки до сумки, вилучили.

«Жінка 1939 року народження. Вона була сама по собі, не в колоні. Ні до чого не закликала. На неї склали адмінпротокол за статтею 173/3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає покарання штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–2550 гривень – ред.) із конфіскацією «георгіївської стрічки», – розповіла речниця обласної поліції Ольга Кузнецова.

У Дніпрі представники громадської ради при СБУ в Дніпропетровській області заявляли, що 1 і 9 травня можуть статись провокації на кшталт тих, які відбулись 9 травня 2017 року. Тоді біля пам’ятника Слави сталась бійка між учасниками української воєнної операції й молодиками спортивної статури, які рухались в колонах «Опозиційного блоку» та соціалістів.

Водночас поліція повідомила, що правоохоронці в ці дні переведені на посилений режим роботи.

12 червня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону «георгіївської стрічки» в Україні. У Кодексі про адміністративні правопорушення тепер з’явилася стаття за «виготовлення і пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки». За її носіння або демонстрацію стрічки передбачене покарання – штраф від 850 до 2550 гривень. За повторне порушення протягом року штраф може зрости до 5100 гривень. Також щодо порушника може бути застосований адміністративний арешт на 15 діб.