У Москві відбувається «Монстрація», учасники йдуть серед колони першотравневого маршу

У Москві 1 травня відбувається «Монстрація» – марш із абсурдистськими плакатами та елементами перфомансу. Його учасники вийшли під гаслом «вся влада уяві». Вони рухаються серед колони руху «Лівий блок», що бере участь ході до Дня праці, повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода.

Російські користувачі Twitter поширюють фотографії звідти.

Провести окрему акцію у Москві організаторам «Монстрації» не дозволила міська влада. Про затримання учасників або перешкоджання ході наразі не повідомляли.

​Аналогічні марші вже відбулися в декількох містах Росії. У Новосибірську, де вигадали «Монстрацію», вона сьогодні відбулася під гаслом «Північніше за Корею».

Також схожі акції відбуваються і в Україні. Зокрема, 28 квітня «Монстрація» пройшла центром Одеси, однак зібрала не більше десятка людей.

Минулого року також повідомлялось про «Монстрацію» у Запоріжжі.