МВС Росії і активісти назвали дані про кількість учасників мітингу на підтримку Telegram у Москві

Міністерство внутрішніх справ Росії заявляє, що в московському мітингу на підтримку месенджера Telegram взяли участь 7 500 людей.

Водночас волонтери проекту «Білий лічильник» заявляють, що станом на 15:30 на територію заходу пройшли 12,3 тисячі людей.

На мітингу виступив опозиціонер Олексій Навальний. Політик засудив дії влади і наглядових органів, які заблокували Telegram.

Виступили на мітингу також активісти й представники IT-бізнесу, вони висловилися проти блокування Telegram, за свободу Інтернету й свободу слова. Звучали і політичні гасла, такі як «Росія буде вільною!» і «Геть царя!»

​У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

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Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.