У Москві протестують проти заборони в Росії Telegram

У Москві проходить протест проти заборони в Росії месенджера Telegram.

Мітинг організували активісти незареєстрованої в Росії Лібертаріанської партії.

«Блокування Telegram – це національна ганьба: жодна держава, що претендує на лідерство в XXI столітті, не повинна перешкоджати розвитку власних технологій і цифровому прогресу», – йдеться в заяві організаторів, в якій закликають на мітинг всіх, хто виступає за «свободу слова, вільне володіння інтернетом і цифровий прогрес».

Акцію підтримав засновник Telegram Павло Дуров.

«Росія знаходиться на роздоріжжі - повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо не діяти, Росія втратить Telegram і інші популярні сервіси», – написав він.

На підтримку акції висловився також російський опозиціонер Олексій Навальний.

У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

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Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.​