У Києві завершився марш «за гідну працю» (фото)

Кілька сотень людей пройшли 1 травня маршем центром Києва, передає кореспондент Радіо Свобода. Учасники зібрання до Дня праці тримали у руках прапори із символікою Соціал-демократичної партії, Соціалістичної партії, Партії зелених України, Київської міської ради профспілок, державні стяги, а також транспаранти із гаслами, зокрема, «За гідну працю та краще життя», «Профспілки проти зростання цін і тарифів при «замороженій» зарплаті і пенсіях».

Окрім того,учасники мітингу виступали на імпровізованій сцені. Серед виголошених вимог було завершення конфлікту на сході України, реформування системи безпеки та охорони праці, відновлення санаторно-курортного лікування, удосконалення реформи охорони здоров'я, зменшення тарифів та загалом поліпшення рівня життя українців.

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Марш супроводжувала невелика кількість поліцейських, більшість силовиків у цей час перебували на прилеглих вулицях. Коли колона йшла Хрещатиком, дорогу їй намагався перегородити чоловік із державним прапором у руках. Він назвався «громадським і політичним діячем» і сказав, що влаштував одиночний пікет на знак протесту проти проведення цього «шабашу комуністів». Поліція діалогу відвела його на тротуар, де продовжила з ним розмову. Хода не припинялась.

Акції до дня праці відбуваються також в інших містах, зокрема, у Дніпрі та Харкові.

Як раніше повідомляли у поліції, загалом в Україні на 1-2 травня заплановані близько 100 масових заходів, а 9-го – близько двох тисяч. У них планує взяти участь понад півмільйона громадян.