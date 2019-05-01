На першотравневих акціях в Росії затримали понад 100 людей – правозахисники

Кількість затриманих на першотравневих акціях в містах Росії перевищила сотню осіб, повідомив правозахисний портал «ОВД-Инфо». За його даними, більш ніж половина затримань зафіксовані у Санкт-Петербурзі, де силовики розігнали колону учасників ходи «Вільному Петербургу – вільні вибори». Повідомляється, що до відділків потрапили понад 60 людей.

Крім того, у Махачкалі, Новгороді і Курську затримали учасників молодіжної ходи «Монстрація 2019». У столиці Дагестану також затримали організатора цієї акції Раісата Сіражудінова. Захід в Махачкалі влада не погодила через «»терористичну загрозу.

За даними правозахисників, затримання на акціях 1 травня також пройшли в Петропавловську-Камчатському, Томську, Курську та Сиктивкарі.