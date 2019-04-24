У Львові представили особисті речі отця Климентія Шептицького на виставці до його 150-річчя

У музеї історії релігії у Львові представили виставку «Граф у монашому каптурі. Блаженний отець Климентій Шептицький», присвячену 150-річчю від дня народження архімандрита Української греко-католицької церкви, Праведника світу, ювілей якого вшановується на державному рівні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, тут експонуються численні фотографії отця Климентія Шептицького – рідного брата митрополита Андрея Шептицького. Світлини з фондів музею, історичного архіву, колекції родини Шептицьких із Польщі, приватних збірок монахів УГКЦ. Серед них унікальні фотографії за життя отця, зроблені у родинному помісті графів Шептицьких у Прилбичах, у Ватикані, Австрії, Польщі. Деякі презентовані вперше.

Представлено також архівні документи, зокрема посвідчення, видане кардиналом Йосифом Сліпим архімандритові Климентію Шептицькому для урядових переговорів у Києві й Москві у 1944 році. Тоді отець Климентій їздив у складі делегації у Москву і Київ. Також на виставці представлена пам’ятка висвячення ієромонаха Климентія Шептицького у 1915 році у Хорватії.

«Важливо, щоб люди у рік блаженного Климентія пізнали цю постать, спробували, дивлячись на нього, запитати себе, як я можу жити, щоб для мого народу і Церкви зробити якнайбільше. Бо саме за таким принципом жив і працював отець Климентій Шептицький», – каже голова оргкомітету зі вшанування 150-річчя отця Климентія Шептицького, отець УГКЦ Юстин Бойко.

На виставці експонуються ікони, портрети отця Климентія Шептицького, а також його особисті речі – капелюх, священичий одяг, столове срібло з монограмою «KS» (Климентій Шептицький), окуляри, хусточка, свита (домотканий верхній одяг), годинник. Все це вдалося зберегти монахам і приватним особам після арешту архімандрита Климентія 5 червня 1947 року.

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«Про свиту є спогад мами, графині Софії Шептицької-Фредро до чоловіка графа Івана Шептицького: «Старий, вибач, що ми тебе так обібрали, але для Казя (тобто потім отця Климентія) ми привезли свиту з Відня, але вона йому дуже личить і ти будеш згідний із цим». Цю свиту зберегла монахиня-студитка, як і капелюх. Окуляри і годинник мені дала пані з Унева, яка це переховувала у роки підпілля УГКЦ. Столове накриття теж отця, було в Унівському монастирі», – говорить отець Севастьян Дмитрух, який має велику колекцію речей братів Шептицьких.

Отець Климентій Шептицький (у світському житті Казимир граф Шептицький) – відомий церковний діяч, який народився 17 листопада 1869 року. У 43-річному віці він пішов у монастир УГКЦ, був правою рукою свого брата – глави Греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького.

Блаженний Климентій Шептицький визнаний у 1996 році Праведником Народів Світу, адже разом із мирополитом Андреєм врятував понад 200 євреїв у роки Другої світової війни.

5 червня 1947 року отець Климентій був заарештований НКВС в Унівській лаврі за антирадянську пропаганду, співпрацю з Ватиканом. 28 лютого 1948 року, у 79-річному віці, архімандрит був засуджений на 8 років тюремного ув’язнення. Отець Климентій Шептицький помер 1 травня 1951 року у Владимирській в’язниці (Росія). Місце його смерті досі не знайдене.

Виставка ««Граф у монашому каптурі. Блаженний отець Климентій Шептицький» презентуватиметься до 30 червня.

17 листопада 2019 року виповниться 150 років від дня народження блаженного Климентія Шептицького. Верховна Рада ухвалила постанову про вшанування цієї постаті на державному рівні.