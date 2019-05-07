Луценко готовий до співпраці із Зеленським, але переговорів із його командою не веде

Генеральний прокурор України Юрій Луценко готовий до співпраці із новообраним президентом Володимиром Зеленським, але переговорів із його командою не веде.

«Ніяких консультацій або переговорів із командою новообраного президента Зеленського я не веду, бо не вбачаю в цьому доцільності. Я готовий і відкритий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватися з ним на теми, які його цікавлять», – сказав Луценко.

21 квітня після оголошення попередніх результатів виборів президента Зеленський назвав Луценка «старою командою» і заявив, що буде призначати нових людей.

6 травня Луценко сказав, що «не бачить» підстав для своєї відставки. Він перебуває на посаді генпрокурора України з травня 2016 року.