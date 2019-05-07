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07 Травень 2019, Київ 14:15
Новини | Політика

Луценко готовий до співпраці із Зеленським, але переговорів із його командою не веде

Луценко: я готовий і відкритий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватися з ним на теми, які його цікавлять

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко готовий до співпраці із новообраним президентом Володимиром Зеленським, але переговорів із його командою не веде.

«Ніяких консультацій або переговорів із командою новообраного президента Зеленського я не веду, бо не вбачаю в цьому доцільності. Я готовий і відкритий до співпраці з новообраним президентом і готовий у будь-який момент спілкуватися з ним на теми, які його цікавлять», – сказав Луценко.

21 квітня після оголошення попередніх результатів виборів президента Зеленський назвав Луценка «старою командою» і заявив, що буде призначати нових людей.

6 травня Луценко сказав, що «не бачить» підстав для своєї відставки. Він перебуває на посаді генпрокурора України з травня 2016 року.

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