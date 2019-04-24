Радіо Свобода Daily: Що Зеленський має право зробити вже у перший робочий день?

ЦВК опрацювала 100% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на виборах президента. За даними ЦВК, шоумен Володимир Зеленський набирає 73,22% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – 24,45%. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, становить 2,31%. Всього в голосуванні у другому турі виборів взяли участь 18 491 840 виборців.

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) позитивно оцінила другий тур виборів президента України. Водночас представники місії заявили, що передвиборча кампанія переважно була зосереджена не на програмах кандидатів, «а на обговоренні участі в дебатах, характері супротивника і брудних технологіях».

Що може зробити президент у перший день на посаді?

Як в Україні передається президентська влада? Чи може президент розпустити Верховну Раду і Кабінет міністрів? І що він може зробити вже в перший день на посаді?​ Відповіді на ці питання – у матеріалі Радіо Свобода.

«Пасхальне перемир’я» не працює

Із житлового масиву Золотого-5 на Луганщині російські гібридні сили із мінометів забороненого 120-го калібру обстріляли позиції Збройних сил України. Про це Радіо Свобода розповіли українські військові. Вони зазначили, що режим тиші бойовики порушували і під час виборів президента України. Зокрема, 20 квітня військові нарахували близько 15 «приходів» 120-міліметрових мін. Відео зняте 20 та 21 квітня:

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Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявляє, що вирішив піти з посади. Він повідомив, що подасть у відставку щойно відбудеться інавгурація новообраного президента України. Перед цим про намір подати у відставку заявили також голова Львівської ОДА Олег Синютка, Закарпатської – Геннадій Москаль, і Миколаївської – Олексій Савченко.

Судді Окружного адміністративного суду Києва, які визнали незаконним рішення про націоналізацію «Приватбанку», просять Вищу раду правосуддя ініціювати процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка.

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генпрокуратури провели обшуки в НАБУ, повідомила речниця генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Ці дії відбуваються «в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері», додала речниця.

Савченко повернулася в Раду

Звільнена зі слідчого ізолятора позафракційний народний депутат Надія Савченко повернулася до Верховної Ради на роботу. Позафракційний народний депутат Надія Савченко та інший фігурант кримінальної справи Володимир Рубан вийшли на волю у ніч на 16 квітня після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав. Їх затримали в березні 2018 року за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

До чого коміки приводять країни

Похід Володимира Зеленського у політику в загальних рисах нагадує шлях італійського коміка Беппе Ґрілло, гватемальского комедійного актора Джиммі Моралеса, комедіанта з Ісландії Йона Ґнарра. Що стається в країні, коли жарти закінчуються? Радіо Свобода зібрало декілька історій коміків, які прийшли до влади в різних частинах світу.

Вибухи на Шрі-Ланці

Відповідальність за вибухи, які пролунали у трьох церквах і чотирьох готелях на Шрі-Ланці 21 квітня взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Внаслідок цих терактів загинула 321 людина, ще півтисячі були поранені. Раніше влада Шрі-Ланки пов’язала теракти в країні з нападами на мечеті в Новій Зеландії в березні цього року. Як повідомив міністр оборони Шрі-Ланки Руван Вієвардене, згідно з попередніми результатами розслідування, вибухи в церквах і готелях стали помстою за напад у Крайстчерчі. Проте багатьох шріланкійців вибухи у церквах повернули у власне минуле, сповнене трагічних подій.

«Великдень для Героїв»

Українські митці, ветерани АТО та родини Героїв Небесної сотні взяли участь в акції «Великдень для героїв» – вони пекли паски і розписували писанки. За словами організаторів, частина пасок і писанок незабаром вирушать на схід до підрозділів Збройних сил України та добровольчих підрозділів, а частина писанок прикрасить Алею героїв Небесної сотні у Києві напередодні Великодня.

Чекаймо, пам’ятаймо і піклуймося про тих, хто захищає наш спокій!

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