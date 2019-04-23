Четвертий голова ОДА заявив про намір піти у відставку

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявляє, що вирішив піти з посади. Він повідомив про це у відео, яке розмістив у себе у Facebook.

«Як тільки відбудеться інавгурація новообраного президента України, я покладу йому заяву про відставку. Вважаю, що сьогодні мають працювати всі, щоб Україна розвивалася», – сказав Барна, додавши, що працюватиме для того, щоб не допустити «реваншу, приходу в політику тих, хто знищував Україну».

Перед цим про намір подати у відставку заявили також голова Львівської ОДА Олег Синютка, Закарпатської – Геннадій Москаль, і Миколаївської – Олексій Савченко.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.