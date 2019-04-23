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23 Квітень 2019, Київ 11:42
Новини | Політика

Москаль подав у відставку з посади голови Закарпатської ОДА

Москаль попросив звільнити його з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням

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Геннадій Москаль подав у відставку з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації, повідомила прес-служба ОДА.

Він попросив припинити його перебування у відпустці та звільнити з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

Москаль послався на закон про місцеві державні адміністрації, відповідно до якого голови цих адміністрацій призначаються на термін повноважень президента.

Він працює на посаді голови ОДА з липня 2015 року. Заяву Москаля про звільнення має розглянути голова держави.

Москаль про вибори, мову та карний розшук
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Москаль про вибори, мову та карний розшук

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22 квітня у відставку подав також голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

За день до цього відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

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