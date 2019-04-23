Вибухи на Шрі-Ланці: бойовики «Ісламської держави» чи місцеві екстремісти?

Відповідальність за вибухи, які пролунали у трьох церквах і чотирьох готелях на Шрі-Ланці у неділю вранці, 21 квітня, взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Внаслідок цих терактів загинула 321 людина, ще півтисячі були поранені. Раніше влада Шрі-Ланки пов’язала теракти в країні з нападами на мечеті в Новій Зеландії в березні цього року. Як повідомив міністр оборони Шрі-Ланки Руван Вієвардене, згідно з попередніми результатами розслідування, вибухи в церквах і готелях стали помстою за напад у Крайстчерчі. Проте багатьох шріланкійців вибухи у церквах повернули у власне минуле, сповнене трагічних подій.

Протягом 26 років у Шрі-Ланці точилася громадянська війна між урядовими силами і «Тиграми звільнення» Таміл-Елам (LTTE), відомими як «тамільські тигри». Тоді люди жили між постійним страхом нападів самогубців та терором контрольно-пропускних пунктів та іншими безпековими обмеженнями.

У понеділок уряд Шрі-Ланки неочікувано звинуватив у нападах шрі-ланкійську мусульманську екстремістську групу NTJ.

Це стало несподіванкою для аналітиків, які припускали, що масштаб і рівень координації, необхідні для нападів, свідчать про безпосередню участь іноземної терористичної групи. У вівторок вранці угруповання «Ісламська держава» заявило, що це вона організувала напади, що підтвердило таку підозру.

Те, що серед цілей були католицькі церкви, спонукало експертів говорити про можливу іноземну участь у нападах. Проте знавці цього регіону кажуть, що ідентичність на Шрі-Ланці є складною і не відображає знайомі рамки з інших контекстів. Маленьке християнське населення острова, більшість з яких католики, користуються повагою як більшості сингальців, так і тамільських меншин. Мусульмани ж, як правило, говорять тамільською мовою, і визначають себе як окрему етнічну групу, відмінну від тамілів.

Обидві громади ставали цілями для сингальсько-буддійських екстремістів і були маргіналізовані державою. Під час війни між мусульманськими та тамільськими громадами відбувалося жахливе насильство, яке включало вигнання тисяч мусульман із території, що контролювалася «тамільськими тиграми». А от серйозних конфліктів між мусульманами і християнами не було.

Протягом п’яти років, коли авторитарний режим президента Махинда Раджапакса залишався при владі після закінчення війни 2009 року, бойовим буддійським організаціям було дозволено безкарно переслідувати мусульман, у тому числі вони грубо придушували масові заворушення в 2014 році, в результаті чого чотири людини загинули, а тисячі були вигнані зі своїх домівок.

Мусульмани Шрі-Ланки залишалися мирними, незважаючи на ескалацію ненависті та насильства проти них. Але з 2009 року ходили чутки про радикалізацію в громаді, пов’язані з «арабськими настроями», які трудові мігранти привозили додому, повертаючись із Перської затоки. Примітно, що лідери мусульман заявили 22 квітня, що вони попереджали урядових чиновників про NTJ три роки тому.

Уряд Шрі-Ланки визнав, що він також отримав дуже конкретне попередження на початку цього місяця від американських та індійських розвідників про можливі напади на католицькі церкви. Чиновники Шрі-Ланки тепер займаються взаємними обвинуваченнями, які засвідчують розбіжності в коаліційному уряді Шрі-Ланки.

Сигнал тривоги для демократичних сил пролунав тоді, коли міністр оборони Хемасірі Фернандо у понеділок заявив, що навіть з повною інформацією уряд не міг би запобігти нападам, через демократичні обмеження його надзвичайних повноважень.

Серед перших, і на думку багатьох, суперечливих кроків, уряд швидко закрив соціальні медіа в неділю, щоб стримати поширення чуток про напади. У понеділок президент Майтріпала Сірісена оголосив надзвичайний стан і надав військовим широкі повноваження на арешт і затримання – крок, який розчарував правозахисників і членів мусульманських та тамільських громад.