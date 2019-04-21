Шрі-Ланка: поліція затримала восьмого підозрюваного у причетності до вибухів

Поліція Шрі-Ланки затримала восьмого підозрюваного в причетності до вибухів, що пролунали в день католицького Великодня, передають 21 квітня світові інформагенції.



Раніше видання повідомляли про затримання сімох підозрюваних. Імена та інші дані про них поки що не розкриваються.



На Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів, щонайменше 207 людей загинули, понад 500 поранені.

Нападів зазнали три церкви в місті Неґомбо, на північ від найбільшого міста острова Коломбо, ще одна – у місті Баттікалоа.

За даними поліції, ще три вибухи пролунали в п’ятизіркових готелях. Серед загиблих – 27 іноземців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. Він повідомив, що МЗС зараз з’ясовує, чи були серед жертв українські громадяни.

Цей акт насильства вважається найбільш масштабним з того часу, як на Шрі-Ланці закінчилася громадянська війна понад десять років тому.

Папа римський Франциск висловив жаль через напад на Шрі-Ланці і висловив підтримку жертвам «жорстокого насильства».

Всього 7% населення Шрі-Ланки сповідують християнство. Більшість населення – буддисти.

Наразі відповідальність за напад ніхто на себе не взяв.

Світові лідери засудили напади.