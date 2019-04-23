Місцеві ЗМІ Шрі-Ланки показали запис відеоспостереження підозрюваного смертника, який із важким рюкзаком ішов вулицею, а потім вирушив до церкви святого Себастьяна в Негомбо, на північ від столиці Коломбо. На відео видно, як чоловік погладив чиюсь дитину по голові перед тим, як увійти в церкву, де і стався теракт. Десятки людей загинули. Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за скоординовані напади, які, за словами посадовців, здійснили принаймні сім терористів-смертників – у трьох церквах і чотирьох готелях. Внаслідок вибухів, за даними на цей час, загинула 321 людина, ще півтисячі були поранені. (Відео Reuters)