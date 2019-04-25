Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Квітень 2019, Київ 21:47
Новини | Міжнародні

Влада Шрі-Ланки знизила дані про загиблих внаслідок вибухів

У Міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що деякі тіла були сильно понівечені і їх помилково порахували двічі

Дивитись коментарі

Влада Шрі-Ланки оголосила про скорочення кількості загиблих у вибухах, що сталися в країні 21 квітня, на понад сто людей.

Раніше повідомляли про загибель 359 людей, тепер представники медичної галузі країни заявляють про те, що жертв 253.

Міністерство охорони здоров’я Шрі-Ланки заявляє, що деякі сильно понівечені останки спочатку порахували двічі, це виявили після проведення ДНК-експертизи.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – в готелях.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет
Embed
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет

No media source currently available

0:00 0:02:25 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG