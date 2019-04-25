Влада Шрі-Ланки знизила дані про загиблих внаслідок вибухів

Влада Шрі-Ланки оголосила про скорочення кількості загиблих у вибухах, що сталися в країні 21 квітня, на понад сто людей.

Раніше повідомляли про загибель 359 людей, тепер представники медичної галузі країни заявляють про те, що жертв 253.

Міністерство охорони здоров’я Шрі-Ланки заявляє, що деякі сильно понівечені останки спочатку порахували двічі, це виявили після проведення ДНК-експертизи.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – в готелях.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.