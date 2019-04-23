«Ісламська держава» взяла відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці, внаслідок яких загинула 321 людина, ще півтисячі були поранені. Повідомлення про це розміщене на пов’язаному з бойовиками агентстві «Амак».

Доказів на підтримку своєї заяви в «ІД» не навели.

Раніше влада Шрі-Ланки пов’язала теракти в країні з нападами на мечеті в Новій Зеландії в березні цього року. Як повідомив міністр оборони Шрі-Ланки Руван Вієвардене, згідно з попередніми результатами розслідування, вибухи в церквах і готелях стали помстою за напад у Крайстчерчі.

Вибухи у трьох церквах і трьох готелях на Шрі-Ланці сталися вранці 21 квітня, під час святкування Великодня. Ще два напади були здійснені через кілька годин. За даними слідства, щонайменше, шість із восьми вибухів здійснили смертники.

За повідомленням міністра оборони, напад здійснили члени ісламістських угруповань, що діють у країні.

15 березня 28-річний австралієць Брентон Таррант застрелив 50 людей і поранив ще 39 у двох мечетях на півдні Нової Зеландії, транслюючи напад у соціальні мережі. Слідство називає його прихильником неонацизму і вважає його дії тероризмом.