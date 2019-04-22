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22 Квітень 2019, Київ 11:24
Новини | Міжнародні

Напади на Шрі-Ланці: поліція затримала 24 підозрюваних

Внаслідок вибухів 21 квітня на Шрі-Ланці загинули щонайменше 290 людей

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Поліція затримала 24 людей за підозрою в причетності до серії вибухів на Шрі-Ланці.

В уряді вважають, що три напади на церкви та три напади на готелі були здійснені смертниками.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи 21 квітня, внаслідок яких загинули щонайменше 290 людей та близько 500 були поранені. Напад називають найбільшим проявом насильства на острові відтоді, як десять років тому тут закінчилася громадянська війна.

Влада описала напади як теракти релігійних екстремістів. Вибухи, ймовірно, скоїли смертники.

Місце вибуху в готелі в столиці Шрі-Ланки Коломбо
Місце вибуху в готелі в столиці Шрі-Ланки Коломбо

За даними поліції, серед загиблих – 35 іноземців, зокрема громадяни США, Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Португалії.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українських громадян серед жертв вибухів немає.

Комендантську годину, яку на Шрі-Ланці запровадили відразу після вибухів, 22 квітня скасували. Водночас соцмережі в країні, зокрема Facebook і WhatsApp, залишаються заблокованими. Такий крок влада пояснює наміром запобігти поширенню дезінформації і чуток.

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