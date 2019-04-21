Влада Шрі-Ланки назвала терактом вибухи, в яких загинули понад 200 людей

Міністр оборони Шрі-Ланки Руван Війєвардена назвав низку вибухів, внаслідок яких в країні 21 квітня загинули щонайменше 207 людей, терористичним нападом, скоєним релігійними екстремістами.

За його словами, у справі затримали вже 13 осіб.

Як повідомив Війєвардена, вибухи, ймовірно, скоїли смертники.

Відповідальності за напади, що сталися в церквах і готелях, на себе поки що ніхто не взяв.

За даними поліції, серед загиблих – 35 іноземців, зокрема громадяни США, Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Португалії. Ще близько 450 людей були поранені.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українських громадян серед жертв вибухів немає.

Нападів зазнали, зокрема, три церкви в місті Неґомбо, на північ від найбільшого міста острова Коломбо, ще одна – у місті Баттікалоа.