МЗС дає рекомендації українцям через вибухи на Шрі-Ланці

Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації для українців, які перебувають на Шрі-Ланці, у зв’язку з вибухами там.

«У зв’язку з ситуацією, що склалася, урядом Шрі-Ланки введено комендантську годину, починаючи з 18:00 21.04.2019. У країні спостерігаються ускладнення з мобільним зв’язком, не працюють соціальні мережі, ускладнений рух громадського транспорту. Пасажирів міжнародного аеропорту Коломбо попереджають про можливі затримки при проходженні безпекового контролю при вильоті та рекомендують прибувати в аеропорт не пізніше, ніж за 4 години до відльоту», – йдеться в повідомленні департаменту консульського зв’язку МЗС.

Громадянам України, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують бути пильними, уважно стежити за новинами і рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей і уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні.

«При плануванні поїздок до Шрі-Ланки рекомендуємо відстежувати повідомлення компетентних органів країни. Рекомендуємо постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Шрі-Ланці, а також неухильно виконувати законні вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів та військових», – заявили в МЗС.

Внаслідок щонайменше восьми вибухів, що сталися в церквах і в готелях на Шрі-Ланці, загинули щонайменше 207 людей, ще близько 500 поранені.

Серед загиблих, за даними МЗС країни, – 27 іноземних громадян. У МЗС України заявили, що, за попередніми даними, громадян України серед загиблих немає.