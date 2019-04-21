Вибухи на Шрі-Ланці: понад 180 людей загинули, поліція затримала сімох осіб

Понад 180 людей загинули, ще більше ніж 500 – поранені внаслідок вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня.

Щонайменше шість вибухів пролунали вранці в кількох місцях, в тому числі в готелях і католицьких храмах, де зібралися віряни, щоб відзначити Великдень за григоріанським календарем. Як мінімум ще один вибух стався пізніше вдень.

За деякими повідомленнями, напади скоїли смертники, які підірвали себе.

Міністр оборони повідомив про затримання сімох підозрюваних у зв’язку з вибухами.

Нападів зазнали три церкви в місті Неґомбо, на північ від найбільшого міста острова Коломбо, ще одна – у місті Баттікалоа.

За даними поліції, ще три вибухи пролунали в п’ятизіркових готелях. Серед загиблих – понад 30 іноземців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. Він повідомив, що МЗС зараз з’ясовує, чи були серед жертв українські громадяни.

Цей акт насильства вважається найбільш масштабним з того часу, як на Шрі-Ланці закінчилася громадянська війна понад десять років тому.

Папа римський Франциск висловив жаль через напад на Шрі-Ланці і висловив підтримку жертвам «жорстокого насильства».

Всього 7% населення Шрі-Ланки сповідують християнство. Більшість населення – буддисти.

Наразі відповідальність за напад ніхто на себе не взяв.

Світові лідери засудили напади.